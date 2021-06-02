В Китае рассказали о хитром трюке России с Су-35, который приведет США в ярость

Пекин, 2 июня. Россия готовится провернуть хитрый трюк с продажей истребителей Су-35 таинственному покупателю, заявили китайские эксперты.

РФ является одним из крупнейших экспортеров вооружений на международном рынке, напомнили авторы китайского портала Sohu, перевод статьи которых приводит «ПолитРоссия». По их словам, Москва обладает огромным списком государств, которые приобретают российскую военную продукцию и приносят руководству РФ огромные прибыли. В настоящий момент Россия готовится к очередной сделке, однако она выделяется на фоне других своей необычностью, рассказали аналитики.

«Как правило, информация о крупных сделках по продаже российского оружия появляется задолго до официального заключения контрактов. Однако на этот раз все оказалось иначе», — пишет Sohu.

Речь идет о планах Москвы продать крупную партию истребителей Су-35 за рубеж, уточнили авторы статьи. По их словам, необычность готовящегося контракта заключается в том, что российское руководство не называет страну-покупателя. Они напомнили, что эти самолеты являются мощными крылатыми машинами, не попадающими под пятое поколение, но по своим характеристикам приближенными к нему.

Внезапное появление у какого-либо государства Су-35 может изменить баланс сил в определенном регионе, что лишь подогревает интерес к этой сделке, уверены журналисты. Они предположили, что покупателем может быть Египет, однако Каир уже не раз приобретал у РФ военную продукцию и ему нет никакого смысла скрываться, добавили эксперты. Китайцы рассказали о хитром трюке России с Су-35, который приведет США в ярость. По их мнению, контракт может быть подписан и с Ираном, который утаивает свои намерения из-за опасений введения санкций со стороны США. Американцы могут сильно разозлиться, если у Тегерана резко появятся Су-35, уверены китайские аналитики.

Ранее в Рособоронэкспорте рассказали о заинтересованности ряда государств в российском истребителе пятого поколения Су-57. По словам гендиректора организации Александра Михеева, речь идет о четырех-пяти странах из Юго-Восточной Азии.