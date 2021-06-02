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02 июня 22:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:19
Шоу-бизнес
Названы самые высокие гонорары российских звезд за корпоративы
22:18
Общество
ФМБА заявило об отсутствии побочных эффектов у препарата «Лейтрагин»
22:14
Африка
Власти Камеруна депортируют более тысячи нелегальных золотодобытчиков
22:08
Африка
Жители Мали требуют ухода Франции из страны и просят помощи у России в восстановлении мира
22:01
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре в Москве на Ярославском шоссе
22:00
Экономика
Подводные камни в океане цифровых активов: юрист о нюансах работы с криптовалютой
21:51
ЦАР
Линии электропередач полностью восстановили в ЦАР
21:46
Африка
Президент Анголы уволил министра безопасности за расхищение государственного бюджета
21:45
Происшествия
Россиянка погибла в ДТП на трассе между Каиром и Хургадой
21:38
ЦАР
Власти ЦАР и Чада намерены вместе расследовать вооруженное столкновение на границе
21:29
Ближний Восток
Кто такой Ицхак Герцог: израильский Кнессет выбрал нового президента
21:28
ЦАР
Премьер ЦАР встретился с замглавы МИД РФ на экономическом форуме в Санкт-Петербурге
21:24
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Тимати собралась переехать из его квартиры вместе с сыном
21:23
ЦАР
Общественники раскритиковали Макрона за агрессивные выпады против России и ЦАР
21:19
ЦАР
Центральноафриканские боевики укрываются от правосудия в Чаде
21:13
Происшествия
Школьница напала на младшего брата с ножом на Камчатке
21:10
Происшествия
Житель Подольска разгромил магазин и раздал покупателям пиво
21:10
Ливия
ФЗНЦ рассказал о новой террористической угрозе в документальном фильме о Ливии
21:09
Общество
Судьба бондианы находится под угрозой из-за покупки Amazon студии MGM
21:08
Армия
Американцы назвали российский МиГ-31 идеальным «охотником» на самолеты сил НАТО
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В Китае рассказали о хитром трюке России с Су-35, который приведет США в ярость

Армия
В Китае рассказали о хитром трюке России с Су-35, который приведет США в ярость
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Пекин, 2 июня. Россия готовится провернуть хитрый трюк с продажей истребителей Су-35 таинственному покупателю, заявили китайские эксперты.

РФ является одним из крупнейших экспортеров вооружений на международном рынке, напомнили авторы китайского портала Sohu, перевод статьи которых приводит «ПолитРоссия». По их словам, Москва обладает огромным списком государств, которые приобретают российскую военную продукцию и приносят руководству РФ огромные прибыли. В настоящий момент Россия готовится к очередной сделке, однако она выделяется на фоне других своей необычностью, рассказали аналитики.

«Как правило, информация о крупных сделках по продаже российского оружия появляется задолго до официального заключения контрактов. Однако на этот раз все оказалось иначе», — пишет Sohu.

Речь идет о планах Москвы продать крупную партию истребителей Су-35 за рубеж, уточнили авторы статьи. По их словам, необычность готовящегося контракта заключается в том, что российское руководство не называет страну-покупателя. Они напомнили, что эти самолеты являются мощными крылатыми машинами, не попадающими под пятое поколение, но по своим характеристикам приближенными к нему.

Внезапное появление у какого-либо государства Су-35 может изменить баланс сил в определенном регионе, что лишь подогревает интерес к этой сделке, уверены журналисты. Они предположили, что покупателем может быть Египет, однако Каир уже не раз приобретал у РФ военную продукцию и ему нет никакого смысла скрываться, добавили эксперты. Китайцы рассказали о хитром трюке России с Су-35, который приведет США в ярость. По их мнению, контракт может быть подписан и с Ираном, который утаивает свои намерения из-за опасений введения санкций со стороны США. Американцы могут сильно разозлиться, если у Тегерана резко появятся Су-35, уверены китайские аналитики.

Ранее в Рособоронэкспорте рассказали о заинтересованности ряда государств в российском истребителе пятого поколения Су-57. По словам гендиректора организации Александра Михеева, речь идет о четырех-пяти странах из Юго-Восточной Азии.

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Все новости / Армия / В Китае рассказали о хитром трюке России с Су-35, который приведет США в ярость
россия су-35 продажа sohu
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