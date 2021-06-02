Фермер раскрыл секрет выбора идеальной клубники

Москва, 2 июня. Хозяин подмосковного фермерского хозяйства Иван Чепенко рассказал россиянам главные правила по выбору вкусной клубники.

При выборе клубники необходимо учитывать, что вкусной и ароматной бывает только та, которой дали дозреть. Дело в том, что именно в такой ягоде содержится больше всего витаминов и микроэлементов. Первым, на что стоит обращать внимание, по мнению Чепенко, является аромат ягоды. Также следует уделить внимание ее внешнему виду.

«Она не должна быть с зелеными бочками, недозревшая. И она не должна течь, не должна быть мятой, побитой. И ни в коем случае не должно быть гнили», — приводит его слова «Радио 1».

Кроме того, во время покупки этой ягоды стоит осмотреть ее чашелистик. Он должен быть свежим и не пожухшим. В случае, если продавец предлагает покупателю попробовать свой товар, это является сигналом к тому, что именно он является его владельцем, добавил фермер.

Не так давно группа ученых обнаружила, что вкусная добавка к овсянке может значительно продлить жизнь человеку. Речь идет о таких ягодах, как малина, ежевика и черника. Дело в том, что они содержат много антиоксидантов, которые обладают свойствами замедления старения. Также они богаты клетчаткой, которая является источником витамина С.