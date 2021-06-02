Пункт помощи бездомным и нуждающимся появился при мужском монастыре во Владимире

Владимир, 2 июня. Свято-Боголюбский Алексиевский мужской монастырь во Владимире на средства президентского гранта начал реализацию проекта помощи бездомным и нуждающимся.

На территории монастыря оборудовали под временное пристанище вагончик. В нем есть кровать стулья, стол, душ и туалет. Кроме того, там кормят горячим обедом, выдают чистую одежду и могут помочь с решением проблемы.

«После получения еды, одежды, отдыха подопечные направляются на встречи со специалистами социальных учреждений, Владимирского центра реабилитации для лиц без определенного места жительства, в фонд «Дорог каждый», если это бездомный, для дальнейшей социализации», — пишут «Владимирские ведомости».

В начале мая павильон для помощи бездомным людям появился в Набережных Челнах между Органным залом и бассейном «Олимпийский». В нем можно получить горячий обед и одежду по сезону.