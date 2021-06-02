Подростка из Южно-Сахалинска едва не высадили из автобуса из-за отсутствия денег

Южно-Сахалинск, 2 июня. Южно-сахалинский кондуктор едва не высадила подростка из автобуса. Этот момент попал на видео. Позже ролик появился в Сети.

У подростка не оказалось на карте денег на проезд. За него заступились другие пассажиры, находящиеся в тот момент в автобусе. Однако кондуктор заявила, что имеет право высадить безбилетника, если транспорт еще не тронулся. Как только автобус поедет, сделать это уже не представляется возможным.

«Последний раз, и вот эти глаза твои бездонные... Ваши праздники закончились, как вы над нами издевались!», — заявила кондуктор, пишет сетевое издание «Сахалин и Курилы».

В Госдуме ранее обсуждали возможность введения бесплатного проезда в общественном транспорте для лиц до 16 лет. С инициативой выступил зампред комитета по образованию нижней палаты российского парламента Максим Зайцев. Первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов заявил о положительном отношении к законопроекту среди большинства политиков в Госдуме.