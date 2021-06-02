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02 июня 22:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:19
Шоу-бизнес
Названы самые высокие гонорары российских звезд за корпоративы
22:18
Общество
ФМБА заявило об отсутствии побочных эффектов у препарата «Лейтрагин»
22:14
Африка
Власти Камеруна депортируют более тысячи нелегальных золотодобытчиков
22:08
Африка
Жители Мали требуют ухода Франции из страны и просят помощи у России в восстановлении мира
22:01
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре в Москве на Ярославском шоссе
22:00
Экономика
Подводные камни в океане цифровых активов: юрист о нюансах работы с криптовалютой
21:51
ЦАР
Линии электропередач полностью восстановили в ЦАР
21:46
Африка
Президент Анголы уволил министра безопасности за расхищение государственного бюджета
21:45
Происшествия
Россиянка погибла в ДТП на трассе между Каиром и Хургадой
21:38
ЦАР
Власти ЦАР и Чада намерены вместе расследовать вооруженное столкновение на границе
21:29
Ближний Восток
Кто такой Ицхак Герцог: израильский Кнессет выбрал нового президента
21:28
ЦАР
Премьер ЦАР встретился с замглавы МИД РФ на экономическом форуме в Санкт-Петербурге
21:24
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Тимати собралась переехать из его квартиры вместе с сыном
21:23
ЦАР
Общественники раскритиковали Макрона за агрессивные выпады против России и ЦАР
21:19
ЦАР
Центральноафриканские боевики укрываются от правосудия в Чаде
21:13
Происшествия
Школьница напала на младшего брата с ножом на Камчатке
21:10
Происшествия
Житель Подольска разгромил магазин и раздал покупателям пиво
21:10
Ливия
ФЗНЦ рассказал о новой террористической угрозе в документальном фильме о Ливии
21:09
Общество
Судьба бондианы находится под угрозой из-за покупки Amazon студии MGM
21:08
Армия
Американцы назвали российский МиГ-31 идеальным «охотником» на самолеты сил НАТО
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Зоопсихолог объяснил правила путешествия с животными в машине

Общество
Зоопсихолог объяснил правила путешествия с животными в машине
Global Look Press  /  Anni Sommer/http://imagebroker.com/#/search/

Москва, 2 июня. Многие автомобилисты берут с собой в дорогу домашних животных. Правила подобных путешествий озвучил зоопсихолог Мирослав Волков.

Для небольших животных в транспортных средствах следует использовать жесткие переноски. Лучшим вариантом являются классические пластиковые конструкции. Их можно установить либо в багажнике, либо на заднем сидении.

«Желательно использовать ремень безопасности или специальные фиксирующие приспособления», — рассказал эксперт в комментарии «Радио 1».

Крупные питомцы также должны быть зафиксированы. Для этого подходят собачьи гамаки, которые продаются под любой размер животного. Важно помнить, что зверей не стоит перевозить на руках или на коленях, объяснил Волков.

Правильные действия хозяев могут помочь кошкам и собакам ужиться вместе. Важно начать грамотно выстраивать их отношения еще при знакомстве, сообщается на портале MyAnimals.

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животные автомобиль путешествия
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