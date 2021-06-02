Зоопсихолог объяснил правила путешествия с животными в машине

Москва, 2 июня. Многие автомобилисты берут с собой в дорогу домашних животных. Правила подобных путешествий озвучил зоопсихолог Мирослав Волков.

Для небольших животных в транспортных средствах следует использовать жесткие переноски. Лучшим вариантом являются классические пластиковые конструкции. Их можно установить либо в багажнике, либо на заднем сидении.

«Желательно использовать ремень безопасности или специальные фиксирующие приспособления», — рассказал эксперт в комментарии «Радио 1».

Крупные питомцы также должны быть зафиксированы. Для этого подходят собачьи гамаки, которые продаются под любой размер животного. Важно помнить, что зверей не стоит перевозить на руках или на коленях, объяснил Волков.

Правильные действия хозяев могут помочь кошкам и собакам ужиться вместе. Важно начать грамотно выстраивать их отношения еще при знакомстве, сообщается на портале MyAnimals.