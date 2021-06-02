Пропавшую без вести школьницу нашли мертвой в Красноярске

Красноярск, 2 июня. Девушка ушла из дома в селе Шалинском Манского района. Позже ее нашли мертвой на одной из улиц Красноярска.

Судебно-медицинские эксперты, прибывшие на место происшествия, обнаружили на теле 17-летний школьницы следы падения с высоты. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали трагедии.

Погибшая уже неоднократно уходила из дома. Отмечается, что у нее были проблемы во взаимоотношениях с родными. Знакомые отмечают, что она была позитивным и активным человеком.

Ранее ФАН сообщал, что в центре Петербурга из окна четвертого этажа выпал годовалый ребенок. Мальчик госпитализирован травмами различной степени тяжести.