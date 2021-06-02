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02 июня 22:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:19
Шоу-бизнес
Названы самые высокие гонорары российских звезд за корпоративы
22:18
Общество
ФМБА заявило об отсутствии побочных эффектов у препарата «Лейтрагин»
22:14
Африка
Власти Камеруна депортируют более тысячи нелегальных золотодобытчиков
22:08
Африка
Жители Мали требуют ухода Франции из страны и просят помощи у России в восстановлении мира
22:01
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре в Москве на Ярославском шоссе
22:00
Экономика
Подводные камни в океане цифровых активов: юрист о нюансах работы с криптовалютой
21:51
ЦАР
Линии электропередач полностью восстановили в ЦАР
21:46
Африка
Президент Анголы уволил министра безопасности за расхищение государственного бюджета
21:45
Происшествия
Россиянка погибла в ДТП на трассе между Каиром и Хургадой
21:38
ЦАР
Власти ЦАР и Чада намерены вместе расследовать вооруженное столкновение на границе
21:29
Ближний Восток
Кто такой Ицхак Герцог: израильский Кнессет выбрал нового президента
21:28
ЦАР
Премьер ЦАР встретился с замглавы МИД РФ на экономическом форуме в Санкт-Петербурге
21:24
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Тимати собралась переехать из его квартиры вместе с сыном
21:23
ЦАР
Общественники раскритиковали Макрона за агрессивные выпады против России и ЦАР
21:19
ЦАР
Центральноафриканские боевики укрываются от правосудия в Чаде
21:13
Происшествия
Школьница напала на младшего брата с ножом на Камчатке
21:10
Происшествия
Житель Подольска разгромил магазин и раздал покупателям пиво
21:10
Ливия
ФЗНЦ рассказал о новой террористической угрозе в документальном фильме о Ливии
21:09
Общество
Судьба бондианы находится под угрозой из-за покупки Amazon студии MGM
21:08
Армия
Американцы назвали российский МиГ-31 идеальным «охотником» на самолеты сил НАТО
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Понтонные войска ЮВО пройдут по Дону и Волге в честь 80-й годовщины начала ВОВ

Армия
Понтонные войска ЮВО пройдут по Дону и Волге в честь 80-й годовщины начала ВОВ
пресс-служба ЮВО

Ростов-на-Дону, 2 июня. Военнослужащие инженерных войск ЮВО в честь 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны совершат уникальный переход по рекам России.

Известно, что понтонные подразделения Южного военного округа совершат переход от места постоянного базирования в Каменском районе Ростовской области до Волгограда. Они будут сплавляться по рекам Северский Донец, Дон, через Цимлянское водохранилище в Волгу.

На протяжении перехода военнослужащие будут осуществлять остановки в населенных пунктах Ростовской и Волгоградской областей, где личный состав подразделений проведет экскурсии на демонстрационных паромах и примет участие в патриотических мероприятиях.

В уникальном переходе будут задействованы свыше 150 военнослужащих трех военных округов ВС РФ, более 100 единиц военной техники, а также новые буксирно-моторные катера.

Ранее в Южном военном округе стартовал летний период обучения. На базе ВС РФ в Абхазии военнослужащие приступили к тренировкам на современных компьютеризированных тренажерах.

Около 130 тысяч военнослужащих Южного военного округа прошли вакцинацию от COVID-19, передает RT. Медики завершили вакцинацию бойцов от коронавируса в ЮВО.

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Все новости / Армия / Понтонные войска ЮВО пройдут по Дону и Волге в честь 80-й годовщины начала ВОВ
юво вов понтонный переход
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