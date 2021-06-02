Понтонные войска ЮВО пройдут по Дону и Волге в честь 80-й годовщины начала ВОВ

Ростов-на-Дону, 2 июня. Военнослужащие инженерных войск ЮВО в честь 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны совершат уникальный переход по рекам России.

Известно, что понтонные подразделения Южного военного округа совершат переход от места постоянного базирования в Каменском районе Ростовской области до Волгограда. Они будут сплавляться по рекам Северский Донец, Дон, через Цимлянское водохранилище в Волгу.

На протяжении перехода военнослужащие будут осуществлять остановки в населенных пунктах Ростовской и Волгоградской областей, где личный состав подразделений проведет экскурсии на демонстрационных паромах и примет участие в патриотических мероприятиях.

В уникальном переходе будут задействованы свыше 150 военнослужащих трех военных округов ВС РФ, более 100 единиц военной техники, а также новые буксирно-моторные катера.

Ранее в Южном военном округе стартовал летний период обучения. На базе ВС РФ в Абхазии военнослужащие приступили к тренировкам на современных компьютеризированных тренажерах.

Около 130 тысяч военнослужащих Южного военного округа прошли вакцинацию от COVID-19, передает RT. Медики завершили вакцинацию бойцов от коронавируса в ЮВО.