Авиакомпания S7 получила разрешение на осуществление рейсов в Германию

Москва, 2 июня. Власти Германии разрешили самолетам авиакомпании S7 выполнять рейсы на свою территорию. Соответствующее заявление сделал сам перевозчик.

Все полеты в Германию будут осуществляться в плановом порядке. Об этом заявили в пресс-службе S7 Airlines в беседе с журналистами РИА Новости.

Два самолета российской авиакомпании S7 во вторник не смогли совершить посадку в Германии из-за отсутствия разрешения немецких властей. В пресс-службе компании заявили, что впервые сталкиваются с подобным инцидентом. Пассажиры получили свои деньги за билеты, перевозчик пообещал разобраться в ситуации в ближайшее время.