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02 июня 22:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:19
Шоу-бизнес
Названы самые высокие гонорары российских звезд за корпоративы
22:18
Общество
ФМБА заявило об отсутствии побочных эффектов у препарата «Лейтрагин»
22:14
Африка
Власти Камеруна депортируют более тысячи нелегальных золотодобытчиков
22:08
Африка
Жители Мали требуют ухода Франции из страны и просят помощи у России в восстановлении мира
22:01
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре в Москве на Ярославском шоссе
22:00
Экономика
Подводные камни в океане цифровых активов: юрист о нюансах работы с криптовалютой
21:51
ЦАР
Линии электропередач полностью восстановили в ЦАР
21:46
Африка
Президент Анголы уволил министра безопасности за расхищение государственного бюджета
21:45
Происшествия
Россиянка погибла в ДТП на трассе между Каиром и Хургадой
21:38
ЦАР
Власти ЦАР и Чада намерены вместе расследовать вооруженное столкновение на границе
21:29
Ближний Восток
Кто такой Ицхак Герцог: израильский Кнессет выбрал нового президента
21:28
ЦАР
Премьер ЦАР встретился с замглавы МИД РФ на экономическом форуме в Санкт-Петербурге
21:24
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Тимати собралась переехать из его квартиры вместе с сыном
21:23
ЦАР
Общественники раскритиковали Макрона за агрессивные выпады против России и ЦАР
21:19
ЦАР
Центральноафриканские боевики укрываются от правосудия в Чаде
21:13
Происшествия
Школьница напала на младшего брата с ножом на Камчатке
21:10
Происшествия
Житель Подольска разгромил магазин и раздал покупателям пиво
21:10
Ливия
ФЗНЦ рассказал о новой террористической угрозе в документальном фильме о Ливии
21:09
Общество
Судьба бондианы находится под угрозой из-за покупки Amazon студии MGM
21:08
Армия
Американцы назвали российский МиГ-31 идеальным «охотником» на самолеты сил НАТО
Все новости

ФЗНЦ рассказал о новой террористической угрозе в документальном фильме о Ливии

Ливия
ФЗНЦ рассказал о новой террористической угрозе в документальном фильме о Ливии
Prt Scr vk.com  /  Шугалей Максим Президент ФЗНЦ

Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) подготовил и опубликовал новый документальный фильм о ситуации в Африке под названием «Новая террористическая угроза миру. Формирование зоны нестабильности на юге Ливии».

Материал стал результатом исследований, которые проводились в марте текущего года на севере и в центральной части Африканского континента.

«Мы вместе с экспертами Фонда защиты национальных ценностей решили снять этот фильм для того, чтобы показать, насколько наш мир уязвим. Особенно когда с одной стороны есть имперские интересы США, а с другой стороны быстрое смещение исламского пояса в Европу», — заявил президент ФЗНЦ Максим Шугалей, являющийся участником фильма.

Он пояснил, почему именно Ливия стала террористическим хабом. По его словам, из-за нефти и выхода в Европу, куда стремится большая доля жителей Нигерии.

«Фонд проводил там опросы в марте. Так вот, 72,6% населения готовы уехать из страны. Часть этих людей в поиске лучшей доли готовы присоединиться к террористическим бригадам, которые будут обещать материальные вознаграждения, работу в Ливии, имеющей репутацию самой богатой страны Северной Африки», — рассказал социолог.

Максим Шугалей также указал на большое количество вооруженных группировок, численность которых достигает несколько десятков тысяч.

«Общее число боевиков, по приблизительным оценкам, до 50 тысяч человек. Мобилизационный потенциал достигает одного миллиона человек. Это вооруженные до зубов бандиты», — отметил он.

Президент ФЗНЦ добавил, что документальный фильм призван показать российским гражданам реальную картину происходящего в Ливии. Он рекомендует его к просмотру, чтобы каждый понял глубину проблемы и осознал возможность возникновения террористической угрозы на территории соседней Европы.

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Все новости / Ливия / ФЗНЦ рассказал о новой террористической угрозе в документальном фильме о Ливии
ливия фильм шугалей фзнц
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