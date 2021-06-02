ФЗНЦ рассказал о новой террористической угрозе в документальном фильме о Ливии

Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) подготовил и опубликовал новый документальный фильм о ситуации в Африке под названием «Новая террористическая угроза миру. Формирование зоны нестабильности на юге Ливии».

Материал стал результатом исследований, которые проводились в марте текущего года на севере и в центральной части Африканского континента.

«Мы вместе с экспертами Фонда защиты национальных ценностей решили снять этот фильм для того, чтобы показать, насколько наш мир уязвим. Особенно когда с одной стороны есть имперские интересы США, а с другой стороны быстрое смещение исламского пояса в Европу», — заявил президент ФЗНЦ Максим Шугалей, являющийся участником фильма.

Он пояснил, почему именно Ливия стала террористическим хабом. По его словам, из-за нефти и выхода в Европу, куда стремится большая доля жителей Нигерии.

«Фонд проводил там опросы в марте. Так вот, 72,6% населения готовы уехать из страны. Часть этих людей в поиске лучшей доли готовы присоединиться к террористическим бригадам, которые будут обещать материальные вознаграждения, работу в Ливии, имеющей репутацию самой богатой страны Северной Африки», — рассказал социолог.

Максим Шугалей также указал на большое количество вооруженных группировок, численность которых достигает несколько десятков тысяч.

«Общее число боевиков, по приблизительным оценкам, до 50 тысяч человек. Мобилизационный потенциал достигает одного миллиона человек. Это вооруженные до зубов бандиты», — отметил он.

Президент ФЗНЦ добавил, что документальный фильм призван показать российским гражданам реальную картину происходящего в Ливии. Он рекомендует его к просмотру, чтобы каждый понял глубину проблемы и осознал возможность возникновения террористической угрозы на территории соседней Европы.