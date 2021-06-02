Алсу показала кадры с подросшим сыном, которого она прячет от публики

Москва, 2 июня. Знаменитая певица Алсу опубликовала редкие кадры с пятилетним сыном Рафаэлем, лицо которого она не показывает поклонникам.

Исполнительница опубликовала новое видео с мальчиком на своей странице в Instagram. На кадрах Алсу танцует под веселую песню, держа сына на руках спиной к камере. Затем певица поворачивается по кругу, но лицо мальчика все равно остается скрытым за ней.

«Наши дети — источники счастья, любви, энергии, хорошего настроения и крепких бицепсов. Пусть все детки мира будут здоровыми и счастливыми», — написала знаменитость.

Подписчики Алсу по-разному отнеслись к ее новому видео с сыном. Некоторые поклонники похвалили исполнительницу и назвали ее прекрасной матерью, другие же раскритиковали певицу за то, что она прячет мальчика о публики.

«Такой взрослый сын, а до сих пор боятся лицо показать»; «Я только узнала, что у нее есть сын. Вот что значит не так пиарить, как дочерей»; «Сыну сказали не поворачиваться», — написали комментаторы.

В начале мая Алсу стала гостьей вечеринки в честь дня рождения короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. На фото с мероприятия исполнительницу сравнили с покойной певицей Юлией Началовой.