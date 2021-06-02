Мейн-кун в Воронеже несколько дней сторожил коробку с котятами

Воронеж, 2 июня. Выброшенный на улицу мейн-кун несколько дней подряд охранял коробку с котятами в центре Воронежа, сообщила зоопсихолог Ника Миронова.

В конце весны жители города обнаружили животных на бульваре Пионеров. Изначально они приняли их за бездомную кошку с котятами. Прибывшая на место события активистка сообщества «Кошачье царство», зоопсихолог Ника Миронова выяснила, что малышей охранял посторонний для них кот.

«Это свойственно для аборигенных пород. Они живут прайдами, и коты часто отлично заботятся о молодняке», — приводит ее слова издание «АиФ Воронеж».

Зоозащитница приняла решение забрать всех животных на передержку. В ходе поисков хозяев мейн-куна выяснилось, что у кота есть серьезные проблемы с сердцем. Судя по его состоянию, он провел на улице минимум несколько месяцев, добавила Миронова.

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