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02 июня 22:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:18
Общество
ФМБА заявило об отсутствии побочных эффектов у препарата «Лейтрагин»
22:14
Африка
Власти Камеруна депортируют более тысячи нелегальных золотодобытчиков
22:08
Африка
Жители Мали требуют ухода Франции из страны и просят помощи у России в восстановлении мира
22:01
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре в Москве на Ярославском шоссе
22:00
Экономика
Подводные камни в океане цифровых активов: юрист о нюансах работы с криптовалютой
21:51
ЦАР
Линии электропередач полностью восстановили в ЦАР
21:46
Африка
Президент Анголы уволил министра безопасности за расхищение государственного бюджета
21:45
Происшествия
Россиянка погибла в ДТП на трассе между Каиром и Хургадой
21:38
ЦАР
Власти ЦАР и Чада намерены вместе расследовать вооруженное столкновение на границе
21:29
Ближний Восток
Кто такой Ицхак Герцог: израильский Кнессет выбрал нового президента
21:28
ЦАР
Премьер ЦАР встретился с замглавы МИД РФ на экономическом форуме в Санкт-Петербурге
21:24
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Тимати собралась переехать из его квартиры вместе с сыном
21:23
ЦАР
Общественники раскритиковали Макрона за агрессивные выпады против России и ЦАР
21:19
ЦАР
Центральноафриканские боевики укрываются от правосудия в Чаде
21:13
Происшествия
Школьница напала на младшего брата с ножом на Камчатке
21:10
Происшествия
Житель Подольска разгромил магазин и раздал покупателям пиво
21:10
Ливия
ФЗНЦ рассказал о новой террористической угрозе в документальном фильме о Ливии
21:09
Общество
Судьба бондианы находится под угрозой из-за покупки Amazon студии MGM
21:08
Армия
Американцы назвали российский МиГ-31 идеальным «охотником» на самолеты сил НАТО
21:07
Политика
Президенты России и США после встречи могут сделать совместное заявление
Все новости

Украине отведена роль чемодана без ручки на геополитической арене

Политика
Украине отведена роль чемодана без ручки на геополитической арене
Федеральное агентство новостей

Киев, 2 июня. Украина находится в крайне тяжелом состоянии. Навести порядок в стране является невыполнимой задачей. Об этом заявил политический обозреватель Армен Гаспарян.

Чтобы привести Украину в нормальное состояние потребуется очень много ресурсов, ни у кого не хватит столько денег, рассказал Гаспарян в интервью «Украина.ру». Если бы это была Эстония или Латвия, то дела бы обстояли гораздо проще, так как население этих государств чуть больше одного миллиона человек. Однако в Украине проживает 45 миллионов человек.

Социальная сфера Украины разрушена полностью, медицина уничтожена. Гаспарян сравнил Киев с чемоданом без ручки, который все хотят побыстрей куда-то сбагрить. Например, в ситуации с газопроводом «Северный поток — 2» все твердили, что нельзя ни в коем случае обидеть Украину. Однако при продвижении строительства все стали забывать про Киев.

«Это чемодан без ручки, который никому не нужен», — подчеркнул политолог.

Американо-российский политолог Николай Злобин считает, что сегодня старый миропорядок, установленный по итогам Второй мировой войны, уже разрушен, а новый так и не установился. Поэтому не исключено, что «разменный чемоданчик» станет самостоятельным игроком. В настоящее время на мировую арену из тени выходят малые страны, которые претендуют на большую роль в политике.

Однако Гаспарян считает, что прежде чем занять свое место в международных отношениях, Украине придется посоревноваться с «Вышеградской четверкой». При этом он не уверен, что эти страны смогут чего-то добиться только потому, что должны произойти тектонические сдвиги.

Ранее экономист назвал причины, почему Украина останется одной из самых бедных стран. Запад предпочитает страховать страну от дефолта, поддерживать прозападное правительство в Киеве, но не заниматься экономическим развитием.

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Все новости / Политика / Украине отведена роль чемодана без ручки на геополитической арене
украина сша армен гаспарян чемодан
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