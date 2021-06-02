Украине отведена роль чемодана без ручки на геополитической арене

Киев, 2 июня. Украина находится в крайне тяжелом состоянии. Навести порядок в стране является невыполнимой задачей. Об этом заявил политический обозреватель Армен Гаспарян.

Чтобы привести Украину в нормальное состояние потребуется очень много ресурсов, ни у кого не хватит столько денег, рассказал Гаспарян в интервью «Украина.ру». Если бы это была Эстония или Латвия, то дела бы обстояли гораздо проще, так как население этих государств чуть больше одного миллиона человек. Однако в Украине проживает 45 миллионов человек.

Социальная сфера Украины разрушена полностью, медицина уничтожена. Гаспарян сравнил Киев с чемоданом без ручки, который все хотят побыстрей куда-то сбагрить. Например, в ситуации с газопроводом «Северный поток — 2» все твердили, что нельзя ни в коем случае обидеть Украину. Однако при продвижении строительства все стали забывать про Киев.

«Это чемодан без ручки, который никому не нужен», — подчеркнул политолог.

Американо-российский политолог Николай Злобин считает, что сегодня старый миропорядок, установленный по итогам Второй мировой войны, уже разрушен, а новый так и не установился. Поэтому не исключено, что «разменный чемоданчик» станет самостоятельным игроком. В настоящее время на мировую арену из тени выходят малые страны, которые претендуют на большую роль в политике.

Однако Гаспарян считает, что прежде чем занять свое место в международных отношениях, Украине придется посоревноваться с «Вышеградской четверкой». При этом он не уверен, что эти страны смогут чего-то добиться только потому, что должны произойти тектонические сдвиги.

Ранее экономист назвал причины, почему Украина останется одной из самых бедных стран. Запад предпочитает страховать страну от дефолта, поддерживать прозападное правительство в Киеве, но не заниматься экономическим развитием.