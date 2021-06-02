Ростех начнет серийный выпуск двигателей для Ил-112В в 2023 году

Москва, 2 июня. Производство отечественных двигателей для самолета Ил-112В начнется не позднее 2023 года, заявил генеральный конструктор «ОДК-Климов» Всеволод Елисеев.

Руководитель одного из структурных подразделений государственной корпорации «Ростех» рассказал об этом в интервью ТАСС.

«По данной программе планируется получить литеру О1 (означает серийное производство — Прим. ред.) и завершить государственные стендовые испытания до 2023 года», — отметил Елисеев.

Он подчеркнул, что при серийном выпуске двигателей для военно-транспортных самолетов необходимо пройти различные программы тестовых, летных и специальных испытаний.

Ранее о завершении одной из программ государственных испытаний самолета Ил-112В сообщил президент России Владимир Путин. Реалистичность угроз украинских властей по поводу открытия прямого авиационного сообщения между Симферополем и Минском анализировало RT.