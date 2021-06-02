Владимиру Путину предложили сыграть в хоккей с командой «Енисейская Сибирь»

Москва, 2 июня. Президенту РФ Владимиру Путину предложили сыграть в хоккей с командой, в которую входят игроки из Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва.

С такой инициативой на встрече Путина с руководством «Единой России» выступил Константин Казарин. Он создает проект системы физкультурно-спортивного движения для пожилых людей. По его словам, в команду «Енисейская Сибирь» входят хоккеисты старше 60 лет.

Российский лидер положительно отнесся к предложению Казарина и подчеркнул, что сыграет с красноярской командой при первой же возможности.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия постепенно выходит из эпидемиологического кризиса.