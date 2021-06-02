Зеленский назвал сумму ущерба для Украины после запуска «Северного потока — 2»

Киев, 2 июня. Украинский президент Владимир Зеленский оценил ущерб от запуска газопровода «Северный поток — 2» в 3 миллиарда долларов. Об этом он сообщил на встрече с делегацией США.

По словам главы государства, Киев потерпит убытки, поскольку Москва якобы намерена отключить Украину от поставок топлива.

Владимир Зеленский подчеркнул, что в этом случае стране нечем будет платить за армию.

Как стало известно ранее, Зеленский назвал «Северный поток — 2» козырной картой России. Президент считает, что Москва якобы планирует использовать энергетический проект против Киева.