Фанатов допустят на матчи Евро-2020 в Петербурге без прививки от коронавируса

Москва, 2 июня. Вакцинация от коронавируса не вошла в перечень обязательных условий для посещения болельщиками матчей чемпионата Европы в Санкт-Петербурге.

Информацию об этом подтвердил глава Минздрава России Михаил Мурашко. В рамках обращения министр призвал фанатов, несмотря на разрешение властей, сделать прививку от COVID-19. Риск заболеть во время массовых мероприятий очень высок, напомнил он в беседе с журналистами.

Ранее Дания отказалась пускать российских болельщиков на матч в Копенгагене. Свое решение правительство аргументировало напряженной эпидемиологической ситуацией.