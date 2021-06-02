Первый канал покажет два матча групповой стадии Евро-2020 с участием сборной России

Москва, 2 июня. Первый канал представил список матчей группового этапа чемпионата Европы по футболу, которые будут транслироваться в прямом эфире.

Канал покажет два матча групповой стадии Евро-2020 с участием российской сборной. Это будут встречи нашей команды с Финляндией и Данией в группе В, сообщила ФАН пресс-служба Первого канала. Игру Россия — Финляндия, которая пройдет в Санкт-Петербурге, начнут транслировать 16 июня в 16:00 по московскому времени. А 21 июня в 22:00 покажут матч российской команды с датской сборной, который состоится в Копенгагене.

Кроме того, Первый канал будет транслировать еще восемь игр группового этапа Евро-2020. В этот список вошли матчи Италии и Турции, Нидерландов и Украины, Испании и Швеции, Франции и Германии, Англии и Шотландии, Португалии и Германии, Испании и Польши, а также Чехии и Англии.

Чемпионат Европы по футболу перенесли на этот год из-за пандемии коронавируса. Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в разных странах. Тренерский штаб сборной России по футболу уже назвал окончательный состав национальной команды на предстоящем турнире.