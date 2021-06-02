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02 июня 20:52
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новостей
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Подкасты
«ФАН повсюду»: что известно о массовом убийстве, произошедшем перед выборами в Перу
20:49
Африка
Суданским детям раздадут почти 30 тонн сладких подарков от бизнесмена Пригожина
20:48
Спорт
Фанатов допустят на матчи Евро-2020 в Петербурге без прививки от коронавируса
20:48
Армия
Ростех начнет серийный выпуск двигателей для Ил-112В в 2023 году
20:48
Политика
Зеленский назвал сумму ущерба для Украины после запуска «Северного потока — 2»
20:45
Общество
Подготовка к военной реконструкции сражений Крымской войны прошла под Севастополем
20:44
Общество
В Крыму началось строительство Университета креативных индустрий
20:44
Политика
Владимиру Путину предложили сыграть в хоккей с командой «Енисейская Сибирь»
20:43
ЦАР
Чадские наемники обслуживают интересы боевиков в ЦАР и минируют дороги республики
20:42
ФАН-ТВ
«Зона Протасевича». Арест экс-главреда Nexta
20:40
Латинская Америка
Феминистки осудили кандидата в президенты Перу из-за заявлений о фемицидах
20:38
Спорт
Первый канал покажет два матча групповой стадии Евро-2020 с участием сборной России
20:38
Политика
Украинский депутат не смогла ответить на вопрос о количестве стран в НАТО
20:31
Общество
Фильм «Турист» назвали подлинным рассказом о русских героях
20:28
Общество
«Петербургу необходима транспортная оптимизация»: зампред ЗакСа заявил о важности ТПУ
20:28
Армия
В МИД РФ сообщили о возможном выводе войск США из Афганистана раньше сентября
20:25
Общество
Сергей Шнуров рассказал о своем отношении к конкурсу «Евровидение»
20:25
Экономика
На ПМЭФ-21 прошла сессия «Женщины и инновации»
20:23
Общество
Михаил Дегтярев объяснил причину закручивания гаек для владельцев оружия
20:16
Общество
Пензенская область получит два миллиона рублей на помощь детям-инвалидам в детдомах
Все новости

Украинский депутат не смогла ответить на вопрос о количестве стран в НАТО

Политика
Украинский депутат не смогла ответить на вопрос о количестве стран в НАТО
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 2 июня. Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая не смогла сказать, сколько стран входит в состав НАТО. Об этом ее спросил журналист местного телеканала.

Безуглая назвала это «журналистской провокацией» и попросила не задавать конкретных вопросов.

В настоящий момент в НАТО входят 30 стран. Украина обладает статусом партнера с расширенными возможностями.

Ранее в Верховной раде приняли законопроект, согласно которому можно сдавать в аренду здания закрытых властями учебных заведений. Киев планирует предоставить частному бизнесу практически 600 таких построек. На месте колледжей, школ и детских студий появятся гостиничные комплексы, магазины и салоны красоты.

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Все новости / Политика / Украинский депутат не смогла ответить на вопрос о количестве стран в НАТО
украина нато рада
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