Украинский депутат не смогла ответить на вопрос о количестве стран в НАТО

Киев, 2 июня. Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая не смогла сказать, сколько стран входит в состав НАТО. Об этом ее спросил журналист местного телеканала.

Безуглая назвала это «журналистской провокацией» и попросила не задавать конкретных вопросов.

В настоящий момент в НАТО входят 30 стран. Украина обладает статусом партнера с расширенными возможностями.

Ранее в Верховной раде приняли законопроект, согласно которому можно сдавать в аренду здания закрытых властями учебных заведений. Киев планирует предоставить частному бизнесу практически 600 таких построек. На месте колледжей, школ и детских студий появятся гостиничные комплексы, магазины и салоны красоты.