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02 июня 22:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:18
Общество
ФМБА заявило об отсутствии побочных эффектов у препарата «Лейтрагин»
22:14
Африка
Власти Камеруна депортируют более тысячи нелегальных золотодобытчиков
22:08
Африка
Жители Мали требуют ухода Франции из страны и просят помощи у России в восстановлении мира
22:01
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре в Москве на Ярославском шоссе
22:00
Экономика
Подводные камни в океане цифровых активов: юрист о нюансах работы с криптовалютой
21:51
ЦАР
Линии электропередач полностью восстановили в ЦАР
21:46
Африка
Президент Анголы уволил министра безопасности за расхищение государственного бюджета
21:45
Происшествия
Россиянка погибла в ДТП на трассе между Каиром и Хургадой
21:38
ЦАР
Власти ЦАР и Чада намерены вместе расследовать вооруженное столкновение на границе
21:29
Ближний Восток
Кто такой Ицхак Герцог: израильский Кнессет выбрал нового президента
21:28
ЦАР
Премьер ЦАР встретился с замглавы МИД РФ на экономическом форуме в Санкт-Петербурге
21:24
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Тимати собралась переехать из его квартиры вместе с сыном
21:23
ЦАР
Общественники раскритиковали Макрона за агрессивные выпады против России и ЦАР
21:19
ЦАР
Центральноафриканские боевики укрываются от правосудия в Чаде
21:13
Происшествия
Школьница напала на младшего брата с ножом на Камчатке
21:10
Происшествия
Житель Подольска разгромил магазин и раздал покупателям пиво
21:10
Ливия
ФЗНЦ рассказал о новой террористической угрозе в документальном фильме о Ливии
21:09
Общество
Судьба бондианы находится под угрозой из-за покупки Amazon студии MGM
21:08
Армия
Американцы назвали российский МиГ-31 идеальным «охотником» на самолеты сил НАТО
21:07
Политика
Президенты России и США после встречи могут сделать совместное заявление
Все новости

Суданским детям раздадут почти 30 тонн сладких подарков от бизнесмена Пригожина

Африка
Суданским детям раздадут почти 30 тонн сладких подарков от бизнесмена Пригожина
Федеральное агентство новостей  /  М. Скуратов


Хартум, 2 июня. Сотрудники волонтерской миссии в Судане раздают местным детям крупный груз гуманитарной помощи из России, отправленной в восточноафриканское государство петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным.

Более 28 тонн подарков направили в детские дома, больницы, приюты, детские сады, школы, а также в благотворительные организации, которые опекают несовершеннолетних и сирот. Помощь дойдет до бедных семей в различных городах и штатах Судана.

Суданским детям раздадут почти 30 тонн сладких подарков от бизнесмена Пригожина
Федеральное агентство новостей  / М. Скуратов

Это не первая благотворительная акция, организованная бизнесменом Евгением Пригожиным по доставке гуманитарной помощи в восточноафриканскую страну. В первую волну коронавируса в Судан доставили аппараты ИВЛ, средства индивидуальной защиты, медикаменты и тесты на COVID-19. Ранее местному населению также раздавали продуктовые наборы, сахар и муку.

Суданским детям раздадут почти 30 тонн сладких подарков от бизнесмена Пригожина
Федеральное агентство новостей  / М. Скуратов

В апреле суданцы получили более миллиона продовольственных комплектов, состоящих из риса, чечевицы и других продуктов питания. Раздачу гумпомощи, продолжавшуюся три недели, приурочили к началу священного месяца Рамадан. Тогда российскому бизнесмену за масштабную поддержку от лица суданского народа выразили признательность официальные лица государства, в том числе министр социального обеспечения Ахмад Адам Бахи и верховный комиссар штата Хартум по гуманитарным вопросам Мустафа Адам Ахмад. Чиновники и политики отмечали важность таких акций для страны, переживающей сложную экономическую ситуацию.

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Все новости / Африка / Суданским детям раздадут почти 30 тонн сладких подарков от бизнесмена Пригожина
россия гумпомощь судан
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