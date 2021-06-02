Суданским детям раздадут почти 30 тонн сладких подарков от бизнесмена Пригожина



Хартум, 2 июня. Сотрудники волонтерской миссии в Судане раздают местным детям крупный груз гуманитарной помощи из России, отправленной в восточноафриканское государство петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным.

Более 28 тонн подарков направили в детские дома, больницы, приюты, детские сады, школы, а также в благотворительные организации, которые опекают несовершеннолетних и сирот. Помощь дойдет до бедных семей в различных городах и штатах Судана.

Федеральное агентство новостей / М. Скуратов

Это не первая благотворительная акция, организованная бизнесменом Евгением Пригожиным по доставке гуманитарной помощи в восточноафриканскую страну. В первую волну коронавируса в Судан доставили аппараты ИВЛ, средства индивидуальной защиты, медикаменты и тесты на COVID-19. Ранее местному населению также раздавали продуктовые наборы, сахар и муку.

Федеральное агентство новостей / М. Скуратов

В апреле суданцы получили более миллиона продовольственных комплектов, состоящих из риса, чечевицы и других продуктов питания. Раздачу гумпомощи, продолжавшуюся три недели, приурочили к началу священного месяца Рамадан. Тогда российскому бизнесмену за масштабную поддержку от лица суданского народа выразили признательность официальные лица государства, в том числе министр социального обеспечения Ахмад Адам Бахи и верховный комиссар штата Хартум по гуманитарным вопросам Мустафа Адам Ахмад. Чиновники и политики отмечали важность таких акций для страны, переживающей сложную экономическую ситуацию.