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02 июня 22:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:18
Общество
ФМБА заявило об отсутствии побочных эффектов у препарата «Лейтрагин»
22:14
Африка
Власти Камеруна депортируют более тысячи нелегальных золотодобытчиков
22:08
Африка
Жители Мали требуют ухода Франции из страны и просят помощи у России в восстановлении мира
22:01
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре в Москве на Ярославском шоссе
22:00
Экономика
Подводные камни в океане цифровых активов: юрист о нюансах работы с криптовалютой
21:51
ЦАР
Линии электропередач полностью восстановили в ЦАР
21:46
Африка
Президент Анголы уволил министра безопасности за расхищение государственного бюджета
21:45
Происшествия
Россиянка погибла в ДТП на трассе между Каиром и Хургадой
21:38
ЦАР
Власти ЦАР и Чада намерены вместе расследовать вооруженное столкновение на границе
21:29
Ближний Восток
Кто такой Ицхак Герцог: израильский Кнессет выбрал нового президента
21:28
ЦАР
Премьер ЦАР встретился с замглавы МИД РФ на экономическом форуме в Санкт-Петербурге
21:24
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Тимати собралась переехать из его квартиры вместе с сыном
21:23
ЦАР
Общественники раскритиковали Макрона за агрессивные выпады против России и ЦАР
21:19
ЦАР
Центральноафриканские боевики укрываются от правосудия в Чаде
21:13
Происшествия
Школьница напала на младшего брата с ножом на Камчатке
21:10
Происшествия
Житель Подольска разгромил магазин и раздал покупателям пиво
21:10
Ливия
ФЗНЦ рассказал о новой террористической угрозе в документальном фильме о Ливии
21:09
Общество
Судьба бондианы находится под угрозой из-за покупки Amazon студии MGM
21:08
Армия
Американцы назвали российский МиГ-31 идеальным «охотником» на самолеты сил НАТО
21:07
Политика
Президенты России и США после встречи могут сделать совместное заявление
Все новости

Участники ПМЭФ-2021 поделились впечатлениями от первого дня форума

Пресс-центр
Участники ПМЭФ-2021 поделились впечатлениями от первого дня форума
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

По случаю открытия Петербургского международного экономического форума в Медиагруппе «Патриот» состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков и специальный корреспондент Федерального агентства новостей Анастасия Иванова.

Участники пресс-конференции обсудили стартовый день первого после пандемии коронавируса мирового форума ПМЭФ-2021.

Сергей Стариков признался, что на форуме его радует то, что деловая активность постепенно, но оживает.

«Первый день получился чуть-чуть на раскачку: все собрались, рассматривают стенды. Мне нравится, что комментарии разрешено давать без маски, общаться можно не в онлайн-режиме. Наша компания — официальный перевозчик форума. Мы видим, что люди довольны тем, что восстанавливается авиасообщение, начинают летать самолеты, о международных перелетах пока не говорим — есть ограничения», — сказал он.

Стариков отметил, что ПМЭФ-2021 — первый на его памяти форум такого уровня.

«Очень большая делегация Катара здесь присутствует, их авиалинии. Из США и Евросоюза есть участники, которые утверждают, что постепенно отношения и деловая связь восстановятся», — сказал эксперт.

Анастасия Иванова, работающая в гуще событий, утверждает, что жизнь на форуме идет полным ходом, несмотря на то что в этом году на нем всего пять тысяч участников.

«Сегодня ознакомительный день. Деловая программа будет в следующие дни. Многие регионы выставляют проекты для привлечения инвестиций. Здесь можно увидеть большое количество роботизированных технологий. Катар занимает 80% площадки. Представитель их делегации во время выступления сказал, что Россия и Катар заключат максимальное число соглашений. На форуме присутствует 50 организаций из Катара, в том числе и нефтяные компании», — отметила она.

Журналист рассказала, что один из престижных вузов России и один из крупнейших банков страны уже подписали взаимное соглашение.

«ВТБ и СПбГУ подписали контракт о создании инновационного научно-технологического центра. Будут построены корпуса с лабораториями и опытными производствами. Студентам будет дана возможность заниматься исследованиями в полной мере», — поделилась она.

Кроме того, Иванова рассказала и о договоре «Яндекса» и «Почты России».

«Теперь посылки можно получить в течение часа. Это будет как экспресс-доставка. Как это будет происходить — не сказали, возможно, просто увеличат штаб», — отметила корреспондент.

Участники ПМЭФ-2021 поделились впечатлениями от первого дня форума
politexpert.net  / Евгений Зайцев

Главная сложность, по мнению Анастасии, заключается в том, что участникам форума, особенно приезжим, приходится сдавать тесты на коронавирус буквально на каждом шагу, но, несмотря на это, все соскучились по мероприятиям такого масштаба.

«Здесь происходит много значимых событий для города и для страны в целом», — подчеркнула Иванова.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что Мурманская область на Петербургском экономическом форуме представляет уникальный проект.

«После пандемии — это первый очный форум. Один из ключевых проектов нашего региона — проект «Новый Мурманск», который будет презентован завтра. Он создает новую точку развития для самого крупного города за полярным кругом — для Мурманска. Все остальные наши проекты связаны с добычей полезных ископаемых, с развитием мурманского транспортного узла, с развитием столицы Арктики как ворот в Северный морской путь. Мы рассчитываем, что форум принесет дополнительный большой поток инвестиций в Мурманскую область», — сказал Чибис.

Ранее ФАН сообщал, что Россия одним пунктом программы ПМЭФ-2021 указала Америке ее место в мире.

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Все новости / Пресс-центр / Участники ПМЭФ-2021 поделились впечатлениями от первого дня форума
санкт-петербург экономика форум пмэф пмэф-2021
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