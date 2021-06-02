Участники ПМЭФ-2021 поделились впечатлениями от первого дня форума

По случаю открытия Петербургского международного экономического форума в Медиагруппе «Патриот» состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков и специальный корреспондент Федерального агентства новостей Анастасия Иванова.

Участники пресс-конференции обсудили стартовый день первого после пандемии коронавируса мирового форума ПМЭФ-2021.

Сергей Стариков признался, что на форуме его радует то, что деловая активность постепенно, но оживает.

«Первый день получился чуть-чуть на раскачку: все собрались, рассматривают стенды. Мне нравится, что комментарии разрешено давать без маски, общаться можно не в онлайн-режиме. Наша компания — официальный перевозчик форума. Мы видим, что люди довольны тем, что восстанавливается авиасообщение, начинают летать самолеты, о международных перелетах пока не говорим — есть ограничения», — сказал он.

Стариков отметил, что ПМЭФ-2021 — первый на его памяти форум такого уровня.

«Очень большая делегация Катара здесь присутствует, их авиалинии. Из США и Евросоюза есть участники, которые утверждают, что постепенно отношения и деловая связь восстановятся», — сказал эксперт.

Анастасия Иванова, работающая в гуще событий, утверждает, что жизнь на форуме идет полным ходом, несмотря на то что в этом году на нем всего пять тысяч участников.

«Сегодня ознакомительный день. Деловая программа будет в следующие дни. Многие регионы выставляют проекты для привлечения инвестиций. Здесь можно увидеть большое количество роботизированных технологий. Катар занимает 80% площадки. Представитель их делегации во время выступления сказал, что Россия и Катар заключат максимальное число соглашений. На форуме присутствует 50 организаций из Катара, в том числе и нефтяные компании», — отметила она.

Журналист рассказала, что один из престижных вузов России и один из крупнейших банков страны уже подписали взаимное соглашение.

«ВТБ и СПбГУ подписали контракт о создании инновационного научно-технологического центра. Будут построены корпуса с лабораториями и опытными производствами. Студентам будет дана возможность заниматься исследованиями в полной мере», — поделилась она.

Кроме того, Иванова рассказала и о договоре «Яндекса» и «Почты России».

«Теперь посылки можно получить в течение часа. Это будет как экспресс-доставка. Как это будет происходить — не сказали, возможно, просто увеличат штаб», — отметила корреспондент.

politexpert.net / Евгений Зайцев

Главная сложность, по мнению Анастасии, заключается в том, что участникам форума, особенно приезжим, приходится сдавать тесты на коронавирус буквально на каждом шагу, но, несмотря на это, все соскучились по мероприятиям такого масштаба.

«Здесь происходит много значимых событий для города и для страны в целом», — подчеркнула Иванова.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что Мурманская область на Петербургском экономическом форуме представляет уникальный проект.

«После пандемии — это первый очный форум. Один из ключевых проектов нашего региона — проект «Новый Мурманск», который будет презентован завтра. Он создает новую точку развития для самого крупного города за полярным кругом — для Мурманска. Все остальные наши проекты связаны с добычей полезных ископаемых, с развитием мурманского транспортного узла, с развитием столицы Арктики как ворот в Северный морской путь. Мы рассчитываем, что форум принесет дополнительный большой поток инвестиций в Мурманскую область», — сказал Чибис.

Ранее ФАН сообщал, что Россия одним пунктом программы ПМЭФ-2021 указала Америке ее место в мире.