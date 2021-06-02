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02 июня 20:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:52
Подкасты
«ФАН повсюду»: что известно о массовом убийстве, произошедшем перед выборами в Перу
20:49
Африка
Суданским детям раздадут почти 30 тонн сладких подарков от бизнесмена Пригожина
20:48
Спорт
Фанатов допустят на матчи Евро-2020 в Петербурге без прививки от коронавируса
20:48
Армия
Ростех начнет серийный выпуск двигателей для Ил-112В в 2023 году
20:48
Политика
Зеленский назвал сумму ущерба для Украины после запуска «Северного потока — 2»
20:45
Общество
Подготовка к военной реконструкции сражений Крымской войны прошла под Севастополем
20:44
Общество
В Крыму началось строительство Университета креативных индустрий
20:44
Политика
Владимиру Путину предложили сыграть в хоккей с командой «Енисейская Сибирь»
20:43
ЦАР
Чадские наемники обслуживают интересы боевиков в ЦАР и минируют дороги республики
20:42
ФАН-ТВ
«Зона Протасевича». Арест экс-главреда Nexta
20:40
Латинская Америка
Феминистки осудили кандидата в президенты Перу из-за заявлений о фемицидах
20:38
Спорт
Первый канал покажет два матча групповой стадии Евро-2020 с участием сборной России
20:38
Политика
Украинский депутат не смогла ответить на вопрос о количестве стран в НАТО
20:31
Общество
Фильм «Турист» назвали подлинным рассказом о русских героях
20:28
Общество
«Петербургу необходима транспортная оптимизация»: зампред ЗакСа заявил о важности ТПУ
20:28
Армия
В МИД РФ сообщили о возможном выводе войск США из Афганистана раньше сентября
20:25
Общество
Сергей Шнуров рассказал о своем отношении к конкурсу «Евровидение»
20:25
Экономика
На ПМЭФ-21 прошла сессия «Женщины и инновации»
20:23
Общество
Михаил Дегтярев объяснил причину закручивания гаек для владельцев оружия
20:16
Общество
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Все новости

Фильм «Турист» назвали подлинным рассказом о русских героях

  /   Обновлено: 02 июня 2021 20:51
Общество
Фильм «Турист» назвали подлинным рассказом о русских героях
Кадр из фильма «Турист»

Санкт-Петербург, 2 июня. Фильм «Турист», повествующий о деятельности российских инструкторов в Центральноафриканской Республике, — подлинный рассказал о героях, заявили в пресс-службе компании «Конкорд».

Журналисты издания «Открытые медиа» обратили внимание, что фильм «Турист» получил прокатное удостоверение Минкультуры. Соответствующая информация была опубликована на сайте ведомства. Права на использование фильма получило ООО «Аурум». Компания с аналогичным названием, как пишут «Открытые медиа», принадлежит петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину.

Пресс-служба компании «Конкорд» обнародовала комментарий по этому поводу. 

«Действительно, «Турист» — отличный, по нашему мнению, фильм, который рассказывает о русских героях и о том, как они защищают добро от зла. Смотрите фильм и следите за его успехами», — сказано в сообщении.

Фильм «Турист» назвали подлинным рассказом о русских героях
Prt Scr vk.com  / Пресс-служба компании

К слову, показы фильма «Турист» уже прошли в столице ЦАР — Банги. Местное информационное издание Ndjoni Sango высоко оценило картину, отметив, что граждане ЦАР считают РФ настоящим союзником.

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турист фильм пригожин цар
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