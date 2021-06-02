Санкт-Петербург, 2 июня. Фильм «Турист», повествующий о деятельности российских инструкторов в Центральноафриканской Республике, — подлинный рассказал о героях, заявили в пресс-службе компании «Конкорд».

Журналисты издания «Открытые медиа» обратили внимание, что фильм «Турист» получил прокатное удостоверение Минкультуры. Соответствующая информация была опубликована на сайте ведомства. Права на использование фильма получило ООО «Аурум». Компания с аналогичным названием, как пишут «Открытые медиа», принадлежит петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину.

Пресс-служба компании «Конкорд» обнародовала комментарий по этому поводу.

«Действительно, «Турист» — отличный, по нашему мнению, фильм, который рассказывает о русских героях и о том, как они защищают добро от зла. Смотрите фильм и следите за его успехами», — сказано в сообщении.

Prt Scr vk.com / Пресс-служба компании

К слову, показы фильма «Турист» уже прошли в столице ЦАР — Банги. Местное информационное издание Ndjoni Sango высоко оценило картину, отметив, что граждане ЦАР считают РФ настоящим союзником.