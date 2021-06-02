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02 июня 20:52
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новостей
20:52
Подкасты
«ФАН повсюду»: что известно о массовом убийстве, произошедшем перед выборами в Перу
20:49
Африка
Суданским детям раздадут почти 30 тонн сладких подарков от бизнесмена Пригожина
20:48
Спорт
Фанатов допустят на матчи Евро-2020 в Петербурге без прививки от коронавируса
20:48
Армия
Ростех начнет серийный выпуск двигателей для Ил-112В в 2023 году
20:48
Политика
Зеленский назвал сумму ущерба для Украины после запуска «Северного потока — 2»
20:45
Общество
Подготовка к военной реконструкции сражений Крымской войны прошла под Севастополем
20:44
Общество
В Крыму началось строительство Университета креативных индустрий
20:44
Политика
Владимиру Путину предложили сыграть в хоккей с командой «Енисейская Сибирь»
20:43
ЦАР
Чадские наемники обслуживают интересы боевиков в ЦАР и минируют дороги республики
20:42
ФАН-ТВ
«Зона Протасевича». Арест экс-главреда Nexta
20:40
Латинская Америка
Феминистки осудили кандидата в президенты Перу из-за заявлений о фемицидах
20:38
Спорт
Первый канал покажет два матча групповой стадии Евро-2020 с участием сборной России
20:38
Политика
Украинский депутат не смогла ответить на вопрос о количестве стран в НАТО
20:31
Общество
Фильм «Турист» назвали подлинным рассказом о русских героях
20:28
Общество
«Петербургу необходима транспортная оптимизация»: зампред ЗакСа заявил о важности ТПУ
20:28
Армия
В МИД РФ сообщили о возможном выводе войск США из Афганистана раньше сентября
20:25
Общество
Сергей Шнуров рассказал о своем отношении к конкурсу «Евровидение»
20:25
Экономика
На ПМЭФ-21 прошла сессия «Женщины и инновации»
20:23
Общество
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Сергей Шнуров рассказал о своем отношении к конкурсу «Евровидение»

Общество
Сергей Шнуров рассказал о своем отношении к конкурсу «Евровидение»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 2 июня. Бывший лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что никогда не смотрел международный конкурс «Евровидение», потому что ему жалко своего времени.

Выступление певицы Манижи на Евровидении-2021 оценили многие звезды российского шоу-бизнеса. Ничего не смог сказать только музыкант Сергей Шнуров. По его словам, он не видел ни одного номера с конкурса.

«Я не смотрел выступление Манижи на Евровидении. Я Евровидение не смотрел вообще никогда, просто жалко времени. Зачем?» — высказался Шнуров на полях Петербургского международного экономического форума.

Музыкант также отметил, что никогда не хотел бы представлять Россию на песенном смотре. Он считает, что нашу страну он представляет и без конкурса — своим творчеством, пишет «Культуромания». По словам Шнурова, он не хочет лишней шумихи вокруг своей персоны, ведь пытается «убежать» от популярности последние несколько лет.

Победителем Евровидения-2021 стала итальянская группа Mаneskin. Певица Манижа по итогам голосования заняла лишь девятое место. В эфире шоу «Вечерний Ургант» артистка рассказала о странном инциденте с участниками Maneskin. Она вспомнила, как итальянцы позвали ее в свою гримерку, чтобы познакомиться.

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Все новости / Общество / Сергей Шнуров рассказал о своем отношении к конкурсу «Евровидение»
музыка евровидение шнуров конкурс пмэф
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