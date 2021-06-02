Сергей Шнуров рассказал о своем отношении к конкурсу «Евровидение»

Санкт-Петербург, 2 июня. Бывший лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что никогда не смотрел международный конкурс «Евровидение», потому что ему жалко своего времени.

Выступление певицы Манижи на Евровидении-2021 оценили многие звезды российского шоу-бизнеса. Ничего не смог сказать только музыкант Сергей Шнуров. По его словам, он не видел ни одного номера с конкурса.

«Я не смотрел выступление Манижи на Евровидении. Я Евровидение не смотрел вообще никогда, просто жалко времени. Зачем?» — высказался Шнуров на полях Петербургского международного экономического форума.

Музыкант также отметил, что никогда не хотел бы представлять Россию на песенном смотре. Он считает, что нашу страну он представляет и без конкурса — своим творчеством, пишет «Культуромания». По словам Шнурова, он не хочет лишней шумихи вокруг своей персоны, ведь пытается «убежать» от популярности последние несколько лет.

Победителем Евровидения-2021 стала итальянская группа Mаneskin. Певица Манижа по итогам голосования заняла лишь девятое место. В эфире шоу «Вечерний Ургант» артистка рассказала о странном инциденте с участниками Maneskin. Она вспомнила, как итальянцы позвали ее в свою гримерку, чтобы познакомиться.