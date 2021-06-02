«ФАН повсюду»: что известно о массовом убийстве, произошедшем перед выборами в Перу

Массовое убийство в Перу произошло всего за две недели до второго тура президентских выборов. В нем винят радикальных маоистов из «Сияющего пути», которые когда-то вели кровавую гражданскую войну против диктатора Альберто Фухимори.

Сейчас на президентских выборах столкнулись дочь диктатора Кейко Фухимори, которая открыто называет осужденного за преступления против человечности отца «лучшим президентом в истории Перу» — и социалист Педро Кастильо, которого обвиняют в близости с политическим крылом маоистов. Безжалостное убийство 16 человек (в том числе двоих детей) максимально обострило политическую ситуацию в стране.

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В подкасте «ФАН повсюду» вместе с шеф-редактором международной редакции ФАН Валентином Меликовым обсуждаем, как отразится массовое убийство на предвыборной ситуации в Перу и почему трудно верить в обвинения сторонников Фухимори.

В выпуске:

Что произошло в долине реки Эне?

Почему в убийстве обвиняют радикальных коммунистов?

Что такое «Сияющий путь»?

Почему кандидат в президенты угрожает национализировать горную индустрию страны?

В чем обвинил диктатора Фухимори один из крупнейших наркобаронов Перу?

О чем спорят дочь диктатора и профессор-социалист?

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