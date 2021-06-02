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Все новости
02 июня 22:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:18
Общество
ФМБА заявило об отсутствии побочных эффектов у препарата «Лейтрагин»
22:14
Африка
Власти Камеруна депортируют более тысячи нелегальных золотодобытчиков
22:08
Африка
Жители Мали требуют ухода Франции из страны и просят помощи у России в восстановлении мира
22:01
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре в Москве на Ярославском шоссе
22:00
Экономика
Подводные камни в океане цифровых активов: юрист о нюансах работы с криптовалютой
21:51
ЦАР
Линии электропередач полностью восстановили в ЦАР
21:46
Африка
Президент Анголы уволил министра безопасности за расхищение государственного бюджета
21:45
Происшествия
Россиянка погибла в ДТП на трассе между Каиром и Хургадой
21:38
ЦАР
Власти ЦАР и Чада намерены вместе расследовать вооруженное столкновение на границе
21:29
Ближний Восток
Кто такой Ицхак Герцог: израильский Кнессет выбрал нового президента
21:28
ЦАР
Премьер ЦАР встретился с замглавы МИД РФ на экономическом форуме в Санкт-Петербурге
21:24
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Тимати собралась переехать из его квартиры вместе с сыном
21:23
ЦАР
Общественники раскритиковали Макрона за агрессивные выпады против России и ЦАР
21:19
ЦАР
Центральноафриканские боевики укрываются от правосудия в Чаде
21:13
Происшествия
Школьница напала на младшего брата с ножом на Камчатке
21:10
Происшествия
Житель Подольска разгромил магазин и раздал покупателям пиво
21:10
Ливия
ФЗНЦ рассказал о новой террористической угрозе в документальном фильме о Ливии
21:09
Общество
Судьба бондианы находится под угрозой из-за покупки Amazon студии MGM
21:08
Армия
Американцы назвали российский МиГ-31 идеальным «охотником» на самолеты сил НАТО
21:07
Политика
Президенты России и США после встречи могут сделать совместное заявление
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«ФАН повсюду»: что известно о массовом убийстве, произошедшем перед выборами в Перу

Подкасты
«ФАН повсюду»: что известно о массовом убийстве, произошедшем перед выборами в Перу
Федеральное агентство новостей  / 

Массовое убийство в Перу произошло всего за две недели до второго тура президентских выборов. В нем винят радикальных маоистов из «Сияющего пути», которые когда-то вели кровавую гражданскую войну против диктатора Альберто Фухимори.

Сейчас на президентских выборах столкнулись дочь диктатора Кейко Фухимори, которая открыто называет осужденного за преступления против человечности отца «лучшим президентом в истории Перу» — и социалист Педро Кастильо, которого обвиняют в близости с политическим крылом маоистов. Безжалостное убийство 16 человек (в том числе двоих детей) максимально обострило политическую ситуацию в стране.

В подкасте «ФАН повсюду» вместе с шеф-редактором международной редакции ФАН Валентином Меликовым обсуждаем, как отразится массовое убийство на предвыборной ситуации в Перу и почему трудно верить в обвинения сторонников Фухимори.

В выпуске:

Что произошло в долине реки Эне?

Почему в убийстве обвиняют радикальных коммунистов?

Что такое «Сияющий путь»?

Почему кандидат в президенты угрожает национализировать горную индустрию страны?

В чем обвинил диктатора Фухимори один из крупнейших наркобаронов Перу?

О чем спорят дочь диктатора и профессор-социалист?

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.Музыке, ВК-подкастах и Youtube, а также в мобильных приложениях.

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Все новости / Подкасты / «ФАН повсюду»: что известно о массовом убийстве, произошедшем перед выборами в Перу
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