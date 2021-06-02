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02 июня 22:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:18
Общество
ФМБА заявило об отсутствии побочных эффектов у препарата «Лейтрагин»
22:14
Африка
Власти Камеруна депортируют более тысячи нелегальных золотодобытчиков
22:08
Африка
Жители Мали требуют ухода Франции из страны и просят помощи у России в восстановлении мира
22:01
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре в Москве на Ярославском шоссе
22:00
Экономика
Подводные камни в океане цифровых активов: юрист о нюансах работы с криптовалютой
21:51
ЦАР
Линии электропередач полностью восстановили в ЦАР
21:46
Африка
Президент Анголы уволил министра безопасности за расхищение государственного бюджета
21:45
Происшествия
Россиянка погибла в ДТП на трассе между Каиром и Хургадой
21:38
ЦАР
Власти ЦАР и Чада намерены вместе расследовать вооруженное столкновение на границе
21:29
Ближний Восток
Кто такой Ицхак Герцог: израильский Кнессет выбрал нового президента
21:28
ЦАР
Премьер ЦАР встретился с замглавы МИД РФ на экономическом форуме в Санкт-Петербурге
21:24
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Тимати собралась переехать из его квартиры вместе с сыном
21:23
ЦАР
Общественники раскритиковали Макрона за агрессивные выпады против России и ЦАР
21:19
ЦАР
Центральноафриканские боевики укрываются от правосудия в Чаде
21:13
Происшествия
Школьница напала на младшего брата с ножом на Камчатке
21:10
Происшествия
Житель Подольска разгромил магазин и раздал покупателям пиво
21:10
Ливия
ФЗНЦ рассказал о новой террористической угрозе в документальном фильме о Ливии
21:09
Общество
Судьба бондианы находится под угрозой из-за покупки Amazon студии MGM
21:08
Армия
Американцы назвали российский МиГ-31 идеальным «охотником» на самолеты сил НАТО
21:07
Политика
Президенты России и США после встречи могут сделать совместное заявление
Все новости

Общественники Тульской области озабочены горами мусора вблизи популярного санатория

Общество
Общественники Тульской области озабочены горами мусора вблизи популярного санатория
Фото предоставлено пресс-службой ОНФ в Тульской области  / 

Тула, 2 июня. Общественники тульского региона обеспокоилась санитарным состоянием на территории поселка Краинка. Здесь расположен популярный курорт, известный на всю страну своими минеральными водами. Вот только здоровье, которое можно поддерживать гостям местного санатория, наоборот, может ухудшиться при виде гор грязи в населенном пункте.

Общественники Тульской области озабочены горами мусора вблизи популярного санатория
Фото предоставлено пресс-службой ОНФ в Тульской области  / 

Многочисленные пластиковые бутылки на газонах и тротуарах, остатки упаковки, сухостой и пыль. Таким увидели поселок активисты Общероссийского народного фронта, побывавшие здесь. Кроме того, изрядное количество бытовых отходов скопилось на территории, прилегающей к площадке для вывоза мусора.

«Мы направили письмо администрации муниципального образования Северо-Западное Суворовского района. Обратили внимание чиновников на состояние поселка. Сюда приезжает много. Недопустимо, чтобы медицинское учреждение, каким является санаторий «Краинка», располагалось в таком грязном месте. У отдыхающих должно складываться позитивное впечатление от нашего региона и от отдыха здесь. Тогда людям захочется приезжать сюда снова и снова», — утверждает активист ОНФ в Тульской области Виктор Чуков.

Общественники рассчитывают, что своевременная реакция на проблему позволит привести в порядок населенный пункт и создать хорошее настроение гостям санатория.

Ранее ФАН писал, что в Тульской области разрушается масштабный военный мемориал. Специалисты определили, что и сам памятник, и территория вокруг него находится в запустении. Налицо процесс разрушения, а это может нести угрозу для людей. 

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Все новости / Общество / Общественники Тульской области озабочены горами мусора вблизи популярного санатория
тульская область санаторий онф краинка горы мусора
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