Общественники Тульской области озабочены горами мусора вблизи популярного санатория

Тула, 2 июня. Общественники тульского региона обеспокоилась санитарным состоянием на территории поселка Краинка. Здесь расположен популярный курорт, известный на всю страну своими минеральными водами. Вот только здоровье, которое можно поддерживать гостям местного санатория, наоборот, может ухудшиться при виде гор грязи в населенном пункте.

Фото предоставлено пресс-службой ОНФ в Тульской области /

Многочисленные пластиковые бутылки на газонах и тротуарах, остатки упаковки, сухостой и пыль. Таким увидели поселок активисты Общероссийского народного фронта, побывавшие здесь. Кроме того, изрядное количество бытовых отходов скопилось на территории, прилегающей к площадке для вывоза мусора.

«Мы направили письмо администрации муниципального образования Северо-Западное Суворовского района. Обратили внимание чиновников на состояние поселка. Сюда приезжает много. Недопустимо, чтобы медицинское учреждение, каким является санаторий «Краинка», располагалось в таком грязном месте. У отдыхающих должно складываться позитивное впечатление от нашего региона и от отдыха здесь. Тогда людям захочется приезжать сюда снова и снова», — утверждает активист ОНФ в Тульской области Виктор Чуков.

Общественники рассчитывают, что своевременная реакция на проблему позволит привести в порядок населенный пункт и создать хорошее настроение гостям санатория.

Ранее ФАН писал, что в Тульской области разрушается масштабный военный мемориал. Специалисты определили, что и сам памятник, и территория вокруг него находится в запустении. Налицо процесс разрушения, а это может нести угрозу для людей.