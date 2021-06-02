В МИД РФ сообщили о возможном выводе войск США из Афганистана раньше сентября

Москва, 2 июня. Темпы вывода армии США из Афганистана говорят о том, что последний американский солдат может покинуть страну даже раньше названного срока.

По словам представительницы российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, ускоренные темпы вывода американских солдат из Афганистана могут говорить о том, что их полный отвод Белый дом осуществит раньше сентября.

«Прежде всего США официально не подтверждают информацию о сокращении сроков вывода войск. Вместе с тем обращают на себя внимание ускоренные темпы сворачивания американцами военного присутствия в Афганистане», — указала Захарова.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские военные покинут Афганистан к символической дате 11 сентября. Предшественник Байдена на посту президента Дональд Трамп при этом обещал своей нации, что последний американский солдат вернется из Афганистана на родину уже к 1 мая этого года, но численность военного контингента международной коалиции внесла свои коррективы в изначальный план.



При этом Трамп подверг резкой критике решение главы Белого дома Джо Байдена продлить сроки вывода войск США из Афганистана, как в апреле стало известно телеканалу Newsmax. Экс-президент отметил, что его администрация уже обеспечила все условиях для быстрого отвода войск.