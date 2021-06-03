Star Парад с Даной Борисовой. Анетта Бриль о самом сокровенном

На этот раз в гости к Дане Борисовой пришла певица Анетта Бриль.

Собеседницы обсудят трагическую смерть матери исполнительницы Валентины Легкоступовой. Анетта расскажет о своих версиях произошедшего, и о том, какую роль, по ее мнению, сыграл в гибели заслуженной артистки Российской Федерации третий муж покойной, яхтсмен Юрий Фирсов. Узнаем также о творческих планах Анетты, съемках в популярных ток-шоу и о том, как развивалась ее карьера на сцене. О самом сокровенном из жизни певицы и актрисы Анетты Бриль — в новом выпуске передачи Star Парад.