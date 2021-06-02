Лишенный прав водитель погиб в ДТП в центре Ростова

Ростов, 2 июня. Смертельное ДТП произошло ночью на улице Варфоломеева. Водитель Skoda Octavia не справился с управлением и врезался в припаркованную «Газель».

Водитель иномарки от полученных травм скончался на месте. По предварительным данным, автомобиль могло занести из-за мокрого от дождя дорожного покрытия.

Ранее 36-летний ростовчанин был лишен водительских прав за отказ проходить медицинское освидетельствование на выявление состояния опьянения, сообщили в Госавтоинспекции. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

ФАН сообщал, что в центре Новосибирска в ночном ДТП погиб человек.