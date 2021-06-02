Кто такой Ицхак Герцог: израильский Кнессет выбрал нового президента

В Израиле в ходе первого тура выборов президента победил независимый кандидат Ицхак Герцог. По данным издания The Times of Israel, он набрал 87 голосов парламентариев.

????????Новым президентом Государства #Израиль избран Ицхак Герцог. Поздравляем г-на Герцога с победой и желаем плодотворной работы на новой должности! pic.twitter.com/ClBe2NXDsd — Посольство Израиля (@IsraelinRussia) June 2, 2021

Единственным соперником нового лидера была Мириам Перес, которая могла стать первым президентом-женщиной в истории страны. Она набрала 27 голосов в Кнессете.

????????#Israel :



Isaac Herzog (former Labor leader), was elected as Israel’s 11th President by the Knesset earlier today.



Herzog : 87 votes

Peretz : 26 votes



This is the largest victory of a presidential candidate in the History of the country. pic.twitter.com/B36fMzncY8 — World Elects (@ElectsWorld) June 2, 2021

Выступая после своего избрания, Герцог заявил, что намерен укреплять связи Израиля с еврейскими диаспорами, поощрять предпринимательство и бороться с антисемитизмом.

В ответ на поздравления премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху он сказал, что сможет работать с любым правительством и каждым премьер-министром.

Кто такой Ицхак Герцог

Новый лидер является сыном шестого президента страны Хаима Герцога.

В молодости он изучал юриспруденцию в Тель-Авиве и Нью-Йорке. После — служил в израильской военной разведке, откуда уволился в звании майора.

Он начал свою профессиональную карьеру в должности секретаря правительства при премьер министре Эхуде Бараке. Затем был назначен главой Национального управления по борьбе с наркотиками, а позже занял место депутата в Кнессете.

Global Look Press / Roni Schutzer-Jinipix/Xinhua

Начиная с 2005 года Герцог занял пост главы министерства жилищного строительства. Будучи главой ведомства, он сконцентрировался на помощи арабскому сектору и обеспечении доступным жильем нуждающихся.

В 2006 будущий президент занимал пост главы туристического ведомства, в 2007 — стал министром социальных дел и служб, а также министром по делам диаспоры, общества и борьбы с антисемитизмом. Он покинул правительство только в 2010 году.

Позже он возглавил Лейбористскую партию, а впоследствии стал руководителем Еврейского агентства «Сохнут» — организации, занимающейся репатриацией евреев в Израиль.

Ицхак Герцог следует по стопам своего отца Хаима, занимавшего пост президента в 1983-1993 годах.​https://t.co/2dNJ5s65FS pic.twitter.com/dPDRUjnAXP — Израиль по-русски (@IsraelRussian) June 2, 2021

В ходе своей политической карьеры Ицхак Герцог стал известен как сторонник мирного урегулирования палестино-израильского конфликта согласно концепции «двух государств для двух народов», которая предполагает создание независимого Государства Палестина наряду с еврейским Государством Израиль.

Isaac Herzog: Israel’s unassuming and pedigreed new president https://t.co/klaLbSg99U — The Times of Israel (@TimesofIsrael) June 2, 2021

Выборы президента в Израиле носят по большей части церемониальный характер. В основные обязанности главы государства входит подписание решений Кнессета, а также выбор одного из парламентариев, на которого будет возложено формирование нового правительства. Реальная же власть в стране находится именно в руках парламента, возглавляемого премьер-министром.

На данный момент правительство возглавляет Биньямин Нетаньяху, чья позиция касательно Палестины в корне отличается от взглядов Герцога, поэтому серьезное влияние на текущее состояние палестино-израильского конфликта со стороны президента кажется маловероятным.

Однако с начала 2020 года против Нетаньяху ведется следствие по обвинению в коррупции, а в начале мая он лишился президентского мандата на формирование нового правительства.

#BREAKING London(VCA News | World Report) Prime Minister Benjamin Netanyahu’s opponents are finalising a coalition government to end his 12-year rule – the longest by any Israeli premier – before a Wednesday midnight (21:00 GMT) deadline. pic.twitter.com/wx5tY1qXKS — VCA NEWS LONDON (@vcanews_uk) June 2, 2021

По этой причине его пост в скором времени может занять представитель оппозиции, сформировавшей коалицию совместно с «Арабскими силами». По договоренности, Нетаньяху на его посту должен сменить руководитель «Ямины» Нафтали Беннет, который через некоторое время отдаст место Яиру Лапиду, главе партии «Еш Атид» («Есть будущее»).

Досрочные выборы в Кнессет прошли 23 марта. Лидер победившей партии должен собрать состав нового правительства, за который проголосует не менее 61 члена парламента. В случае, если в установленный законом срок это сделать не удастся, Кнессет будет распущен, и очередные выборы могут пройти осенью 2021 года.