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02 июня 22:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:18
Общество
ФМБА заявило об отсутствии побочных эффектов у препарата «Лейтрагин»
22:14
Африка
Власти Камеруна депортируют более тысячи нелегальных золотодобытчиков
22:08
Африка
Жители Мали требуют ухода Франции из страны и просят помощи у России в восстановлении мира
22:01
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре в Москве на Ярославском шоссе
22:00
Экономика
Подводные камни в океане цифровых активов: юрист о нюансах работы с криптовалютой
21:51
ЦАР
Линии электропередач полностью восстановили в ЦАР
21:46
Африка
Президент Анголы уволил министра безопасности за расхищение государственного бюджета
21:45
Происшествия
Россиянка погибла в ДТП на трассе между Каиром и Хургадой
21:38
ЦАР
Власти ЦАР и Чада намерены вместе расследовать вооруженное столкновение на границе
21:29
Ближний Восток
Кто такой Ицхак Герцог: израильский Кнессет выбрал нового президента
21:28
ЦАР
Премьер ЦАР встретился с замглавы МИД РФ на экономическом форуме в Санкт-Петербурге
21:24
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Тимати собралась переехать из его квартиры вместе с сыном
21:23
ЦАР
Общественники раскритиковали Макрона за агрессивные выпады против России и ЦАР
21:19
ЦАР
Центральноафриканские боевики укрываются от правосудия в Чаде
21:13
Происшествия
Школьница напала на младшего брата с ножом на Камчатке
21:10
Происшествия
Житель Подольска разгромил магазин и раздал покупателям пиво
21:10
Ливия
ФЗНЦ рассказал о новой террористической угрозе в документальном фильме о Ливии
21:09
Общество
Судьба бондианы находится под угрозой из-за покупки Amazon студии MGM
21:08
Армия
Американцы назвали российский МиГ-31 идеальным «охотником» на самолеты сил НАТО
21:07
Политика
Президенты России и США после встречи могут сделать совместное заявление
Все новости

Кто такой Ицхак Герцог: израильский Кнессет выбрал нового президента

Ближний Восток
Кто такой Ицхак Герцог: израильский Кнессет выбрал нового президента
Global Look Press  /  Jinipix

В Израиле в ходе первого тура выборов президента победил независимый кандидат Ицхак Герцог. По данным издания The Times of Israel, он набрал 87 голосов парламентариев.

Единственным соперником нового лидера была Мириам Перес, которая могла стать первым президентом-женщиной в истории страны. Она набрала 27 голосов в Кнессете.

Выступая после своего избрания, Герцог заявил, что намерен укреплять связи Израиля с еврейскими диаспорами, поощрять предпринимательство и бороться с антисемитизмом.

В ответ на поздравления премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху он сказал, что сможет работать с любым правительством и каждым премьер-министром.

Кто такой Ицхак Герцог

Новый лидер является сыном шестого президента страны Хаима Герцога.

В молодости он изучал юриспруденцию в Тель-Авиве и Нью-Йорке. После — служил в израильской военной разведке, откуда уволился в звании майора.

Он начал свою профессиональную карьеру в должности секретаря правительства при премьер министре Эхуде Бараке. Затем был назначен главой Национального управления по борьбе с наркотиками, а позже занял место депутата в Кнессете.

Кто такой Ицхак Герцог: израильский Кнессет выбрал нового президента
Global Look Press  / Roni Schutzer-Jinipix/Xinhua

Начиная с 2005 года Герцог занял пост главы министерства жилищного строительства. Будучи главой ведомства, он сконцентрировался на помощи арабскому сектору и обеспечении доступным жильем нуждающихся.

В 2006 будущий президент занимал пост главы туристического ведомства, в 2007 — стал министром социальных дел и служб, а также министром по делам диаспоры, общества и борьбы с антисемитизмом. Он покинул правительство только в 2010 году.

Позже он возглавил Лейбористскую партию, а впоследствии стал руководителем Еврейского агентства «Сохнут» — организации, занимающейся репатриацией евреев в Израиль.

В ходе своей политической карьеры Ицхак Герцог стал известен как сторонник мирного урегулирования палестино-израильского конфликта согласно концепции «двух государств для двух народов», которая предполагает создание независимого Государства Палестина наряду с еврейским Государством Израиль.

Выборы президента в Израиле носят по большей части церемониальный характер. В основные обязанности главы государства входит подписание решений Кнессета, а также выбор одного из парламентариев, на которого будет возложено формирование нового правительства. Реальная же власть в стране находится именно в руках парламента, возглавляемого премьер-министром.

На данный момент правительство возглавляет Биньямин Нетаньяху, чья позиция касательно Палестины в корне отличается от взглядов Герцога, поэтому серьезное влияние на текущее состояние палестино-израильского конфликта со стороны президента кажется маловероятным.

Однако с начала 2020 года против Нетаньяху ведется следствие по обвинению в коррупции, а в начале мая он лишился президентского мандата на формирование нового правительства.

По этой причине его пост в скором времени может занять представитель оппозиции, сформировавшей коалицию совместно с «Арабскими силами». По договоренности, Нетаньяху на его посту должен сменить руководитель «Ямины» Нафтали Беннет, который через некоторое время отдаст место Яиру Лапиду, главе партии «Еш Атид» («Есть будущее»).

Досрочные выборы в Кнессет прошли 23 марта. Лидер победившей партии должен собрать состав нового правительства, за который проголосует не менее 61 члена парламента. В случае, если в установленный законом срок это сделать не удастся, Кнессет будет распущен, и очередные выборы могут пройти осенью 2021 года.

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израиль президент
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