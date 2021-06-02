Американские сенаторы пригласили Тихановскую в Вашингтон

Вильнюс, 2 июня. Американские сенаторы встретились с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и пригласили ее в Вашингтон.

Встреча произошла в вильнюсском аэропорту, где сенаторы Джинн Шахин, Крис Мерфи и Роб Портман пообщались со Светланой Тихановской и предложили ей выступить в Сенате США. Экс-кандидат в президенты Белоруссии поблагодарила американских политиков за поддержку и ответила, что подготовит доклад к выступлению в комитете по иностранным делам в Сенате США.

Ранее сообщалось, что Тихановская готовится к новой активной фазе протестов в Белоруссии. По ее словам, состоится очередная волна акций в республике.