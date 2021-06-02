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02 июня 20:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:49
Африка
Суданским детям раздадут почти 30 тонн сладких подарков от бизнесмена Пригожина
20:48
Спорт
Фанатов допустят на матчи Евро-2020 в Петербурге без прививки от коронавируса
20:48
Армия
Ростех начнет серийный выпуск двигателей для Ил-112В в 2023 году
20:48
Политика
Зеленский назвал сумму ущерба для Украины после запуска «Северного потока — 2»
20:45
Общество
Подготовка к военной реконструкции сражений Крымской войны прошла под Севастополем
20:44
Общество
В Крыму началось строительство Университета креативных индустрий
20:44
Политика
Владимиру Путину предложили сыграть в хоккей с командой «Енисейская Сибирь»
20:43
ЦАР
Чадские наемники обслуживают интересы боевиков в ЦАР и минируют дороги республики
20:42
ФАН-ТВ
«Зона Протасевича». Арест экс-главреда Nexta
20:40
Латинская Америка
Феминистки осудили кандидата в президенты Перу из-за заявлений о фемицидах
20:38
Спорт
Первый канал покажет два матча групповой стадии Евро-2020 с участием сборной России
20:38
Политика
Украинский депутат не смогла ответить на вопрос о количестве стран в НАТО
20:31
Общество
Фильм «Турист» назвали подлинным рассказом о русских героях
20:28
Общество
«Петербургу необходима транспортная оптимизация»: зампред ЗакСа заявил о важности ТПУ
20:28
Армия
В МИД РФ сообщили о возможном выводе войск США из Афганистана раньше сентября
20:25
Общество
Сергей Шнуров рассказал о своем отношении к конкурсу «Евровидение»
20:25
Экономика
На ПМЭФ-21 прошла сессия «Женщины и инновации»
20:23
Общество
Михаил Дегтярев объяснил причину закручивания гаек для владельцев оружия
20:16
Общество
Пензенская область получит два миллиона рублей на помощь детям-инвалидам в детдомах
20:14
Происшествия
Лишенный прав водитель погиб в ДТП в центре Ростова
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В США рассказали, чем пожертвовал Байден «ради Путина»

Политика
В США рассказали, чем пожертвовал Байден «ради Путина»
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 2 июня. Американский президент Джозеф Байден принес в жертву интересы США «ради» лидера России Владимира Путина. Об этом заявил аналитик Том Роган.

За время с момента инаугурации демократ преподнес российскому коллеге несколько «подарков», которые противоречат заявленной позиции Вашингтона. Речь идет об отказе вводить новые санкции против оператора трубопровода «Северный поток — 2», а также блокировке разрешения на осуществление деятельности американской нефтяной корпорации Delta Crescent Energy на северо-востоке Сирии.

«Местные <...> власти перестанут видеть в США своего партнера и столкнутся с сильным давлением, чтобы пустить на их место Россию», — отметил аналитик в статье для Washington Examiner.

В материале Рогана говорится, что Байден «умолял» Путина согласиться на встречу в Женеве. По его словам, глава Белого дома старается сделать все, чтобы расположить к себе российского президента.

В преддверии двустороннего саммита внутри американской элиты назрели противотечения, в связи с чем со стороны США наблюдаются попытки дестабилизировать ситуацию на мировой политической арене. Внимание на это ранее обратил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

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путин байден роган
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