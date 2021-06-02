Вашингтон, 2 июня. Американский президент Джозеф Байден принес в жертву интересы США «ради» лидера России Владимира Путина. Об этом заявил аналитик Том Роган.

За время с момента инаугурации демократ преподнес российскому коллеге несколько «подарков», которые противоречат заявленной позиции Вашингтона. Речь идет об отказе вводить новые санкции против оператора трубопровода «Северный поток — 2», а также блокировке разрешения на осуществление деятельности американской нефтяной корпорации Delta Crescent Energy на северо-востоке Сирии.

«Местные <...> власти перестанут видеть в США своего партнера и столкнутся с сильным давлением, чтобы пустить на их место Россию», — отметил аналитик в статье для Washington Examiner.

В материале Рогана говорится, что Байден «умолял» Путина согласиться на встречу в Женеве. По его словам, глава Белого дома старается сделать все, чтобы расположить к себе российского президента.

В преддверии двустороннего саммита внутри американской элиты назрели противотечения, в связи с чем со стороны США наблюдаются попытки дестабилизировать ситуацию на мировой политической арене. Внимание на это ранее обратил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.