В Тегеране загорелся нефтеперерабатывающий завод

Тегеран, 2 июня. Пожар охватил одну из аварийных линий газа на нефтеперерабатывающем заводе в столице Ирана. Информации о погибших и пострадавших пока нет.

Местные СМИ сообщили о крупном пожаре на территории НПЗ в Тегеране. Пока неизвестна причина воспламенения. Судя по опубликованным в Сети кадрам, огонь распространился на большой площади. Высокие столбы густого дыма видны на расстоянии нескольких километров.

Сообщается, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Информации о жертвах пожара пока не поступало. Пожарные пытаются локализовать очаг возгорания.

Ранее крупный пожар охватил фруктовую ярмарку в Барнауле. Как писал ФАН, площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров.