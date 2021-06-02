Rutube имеет ресурс для размещения пользователей YouTube в случае блокировки видеохостинга

Москва, 2 июня. Площадка Rutube может разместить всю аудиторию YouTube в том случае, если доступ к иностранной платформе будет приостановлен.

Предложение частично или полностью заблокировать иностранные платформы в России осенью 2020 года озвучивали ряд сенаторов и депутатов. Первыми в числе претендентов на закрытие доступа оказались Twitter и YouTube. В таком случае пользователи всегда могут начать пользоваться Rutube.

«В случае закрытия YouTube технические мощности площадки Rutube позволяют взять на себя всю аудиторию YouTube, если она к нам решит прийти», — сказал корреспонденту «Политики сегодня» генеральный директор Rutube Роман Максимов.

В конце мая 2021 года Google получил от Роскомнадзора около 26 тыс. обращений с требованиями удалить противоправную информацию. Пока против корпорации применили только штрафы, сообщил глава ведомства Андрей Липов.

Ряд настроек в мобильных устройствах был намеренно усложнен для сбора данных. Об этом знали сотрудники корпорации Google и продолжали собирать информацию о пользователях.