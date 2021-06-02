Пять белок стали новыми обитателями ЦПКиО в Волгограде

Волгоград, 2 июня. В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде поселились пять привезенных из Москвы белок, об этом рассказал директор ЦПКиО Андрей Еркин.

Прежде чем выпустить животных на волю, для них обустроили домики на деревьях. Так белкам будет комфортнее на новом месте, пояснил Еркин kp.ru.

Кормить новых жительниц парка лучше всего грецкими орехами и фундуком. Давать им миндаль, сладости и соленые или мучные продукты не стоит. Также важно понимать, что белки могут не сразу принять лакомства, поскольку еще привыкают к новым условиям обитания.

Эти грызуны живут во многих парках в разных городах России и быстро осваиваются среди людей. В новосибирском Академгородке необычайно упитанная белка привыкла не только к прикорму, но и объективам камер. Из-за очевидной полноты зверька регулярно фотографируют.