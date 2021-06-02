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02 июня 20:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:49
Африка
Суданским детям раздадут почти 30 тонн сладких подарков от бизнесмена Пригожина
20:48
Спорт
Фанатов допустят на матчи Евро-2020 в Петербурге без прививки от коронавируса
20:48
Армия
Ростех начнет серийный выпуск двигателей для Ил-112В в 2023 году
20:48
Политика
Зеленский назвал сумму ущерба для Украины после запуска «Северного потока — 2»
20:45
Общество
Подготовка к военной реконструкции сражений Крымской войны прошла под Севастополем
20:44
Общество
В Крыму началось строительство Университета креативных индустрий
20:44
Политика
Владимиру Путину предложили сыграть в хоккей с командой «Енисейская Сибирь»
20:43
ЦАР
Чадские наемники обслуживают интересы боевиков в ЦАР и минируют дороги республики
20:42
ФАН-ТВ
«Зона Протасевича». Арест экс-главреда Nexta
20:40
Латинская Америка
Феминистки осудили кандидата в президенты Перу из-за заявлений о фемицидах
20:38
Спорт
Первый канал покажет два матча групповой стадии Евро-2020 с участием сборной России
20:38
Политика
Украинский депутат не смогла ответить на вопрос о количестве стран в НАТО
20:31
Общество
Фильм «Турист» назвали подлинным рассказом о русских героях
20:28
Общество
«Петербургу необходима транспортная оптимизация»: зампред ЗакСа заявил о важности ТПУ
20:28
Армия
В МИД РФ сообщили о возможном выводе войск США из Афганистана раньше сентября
20:25
Общество
Сергей Шнуров рассказал о своем отношении к конкурсу «Евровидение»
20:25
Экономика
На ПМЭФ-21 прошла сессия «Женщины и инновации»
20:23
Общество
Михаил Дегтярев объяснил причину закручивания гаек для владельцев оружия
20:16
Общество
Пензенская область получит два миллиона рублей на помощь детям-инвалидам в детдомах
20:14
Происшествия
Лишенный прав водитель погиб в ДТП в центре Ростова
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Пять белок стали новыми обитателями ЦПКиО в Волгограде

  /   Обновлено: 02 июня 2021 19:54
Общество
Пять белок стали новыми обитателями ЦПКиО в Волгограде
pixabay.com

Волгоград, 2 июня. В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде поселились пять привезенных из Москвы белок, об этом рассказал директор ЦПКиО Андрей Еркин.

Прежде чем выпустить животных на волю, для них обустроили домики на деревьях. Так белкам будет комфортнее на новом месте, пояснил Еркин kp.ru.

Кормить новых жительниц парка лучше всего грецкими орехами и фундуком. Давать им миндаль, сладости и соленые или мучные продукты не стоит. Также важно понимать, что белки могут не сразу принять лакомства, поскольку еще привыкают к новым условиям обитания.

Эти грызуны живут во многих парках в разных городах России и быстро осваиваются среди людей. В новосибирском Академгородке необычайно упитанная белка привыкла не только к прикорму, но и объективам камер. Из-за очевидной полноты зверька регулярно фотографируют.

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Все новости / Общество / Пять белок стали новыми обитателями ЦПКиО в Волгограде
волгоград хорошие новости россии цпкио
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