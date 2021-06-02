Феминистки осудили кандидата в президенты Перу из-за заявлений о фемицидах

Лима, 2 июня. Кандидат в президенты Перу от социалистической партии Педро Кастильо заявил, что волна насилия против женщин, которая наблюдается в стране, спровоцирована безработицей и отсутствием развития.

Такое заявление он сделал 31 мая в ходе общения с прессой во время своего визита в Пуно, на юге страны.

«Жестокое обращение, фемицид — это продукт государства, которое порождает безработицу, преступность», — заявил Кастильо.

Его слова вызвали немедленную гневную реакцию групп феминисток.

«Убийства женщин — это последняя ступень мачо-насилия, которая является следствием патриархального общества, где женщина рассматривается как собственность мужчины», — заявила активистка Мануэла Рамос.

Ее поддержала бывшая министр по делам женщин Ана Мария Чокехуанка, сообщив, что она «никогда не думала услышать что-то подобное от кандидата в президенты», обвинив Кастильо в игнорировании проблемы насилия в отношении женщин. Для Перу, как и для других стран Южной Америки, проблема насилия, направленного против женщин, крайне актуальна.

После обрушившейся на него критики, Педро Кастильо был вынужден оправдываться, заявив, что по его мнению, в сложившейся ситуации виновата бездеятельность государства, не прилагающее необходимых усилий для защиты женщин и оправдывающее насильников и убийц в коррумпированных судах.

За несколько дней до голосования кандидаты на пост президента Перу — социалист Педро Кастильо и консерватор Кейко Фухимори имеют практически равные шансы на победу. Согласно исследованию компании IPSOS, разница в поддержке кандидатов не превышает 2%. При этом Кейко Фухимори пользуется большей поддержкой среди перуанских женщин. А последние неосторожные высказывания Педро Кастильо могут качнуть весы народной поддержки в пользу его конкурентки.