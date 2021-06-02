Перечислены способы, как не стать жертвой мошенников при приеме на работу

, 2 июня. Многие люди после пандемии коронавируса находятся в поисках работы. Эксперты пояснили, на что следует обратить внимание, чтобы не стать жертвой обмана.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, прежде всего следует обращать внимание на описание вакансии. Данные о работе должны быть перечислены четко, ясно и без эмоций. Даже если это самые простые должности, добросовестные компании всегда указывают конкретные требования к соискателю. Если их нет, значит, это фальсифицированная вакансия.

Перед тем как передать кому-то копии своих документов, нужно ознакомиться с текстом трудового договора и пристально прочитать все пункты, обращая внимание на соответствие реквизитов, ктоторые были указаны в вакансии. Со всеми схемами обмана можно ознакомится на сайте LIFE.

Эксперты МВД России модернизируют способы борьбы с киберпреступлениями. Программа «Дистанционное мошенничество» за год помогла обнаружить 324 тыс. признаков серийных мошенничеств, совершенных дистанционным путем.