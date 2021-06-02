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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:49
Африка
Суданским детям раздадут почти 30 тонн сладких подарков от бизнесмена Пригожина
20:48
Спорт
Фанатов допустят на матчи Евро-2020 в Петербурге без прививки от коронавируса
20:48
Армия
Ростех начнет серийный выпуск двигателей для Ил-112В в 2023 году
20:48
Политика
Зеленский назвал сумму ущерба для Украины после запуска «Северного потока — 2»
20:45
Общество
Подготовка к военной реконструкции сражений Крымской войны прошла под Севастополем
20:44
Общество
В Крыму началось строительство Университета креативных индустрий
20:44
Политика
Владимиру Путину предложили сыграть в хоккей с командой «Енисейская Сибирь»
20:43
ЦАР
Чадские наемники обслуживают интересы боевиков в ЦАР и минируют дороги республики
20:42
ФАН-ТВ
«Зона Протасевича». Арест экс-главреда Nexta
20:40
Латинская Америка
Феминистки осудили кандидата в президенты Перу из-за заявлений о фемицидах
20:38
Спорт
Первый канал покажет два матча групповой стадии Евро-2020 с участием сборной России
20:38
Политика
Украинский депутат не смогла ответить на вопрос о количестве стран в НАТО
20:31
Общество
Фильм «Турист» назвали подлинным рассказом о русских героях
20:28
Общество
«Петербургу необходима транспортная оптимизация»: зампред ЗакСа заявил о важности ТПУ
20:28
Армия
В МИД РФ сообщили о возможном выводе войск США из Афганистана раньше сентября
20:25
Общество
Сергей Шнуров рассказал о своем отношении к конкурсу «Евровидение»
20:25
Экономика
На ПМЭФ-21 прошла сессия «Женщины и инновации»
20:23
Общество
Михаил Дегтярев объяснил причину закручивания гаек для владельцев оружия
20:16
Общество
Пензенская область получит два миллиона рублей на помощь детям-инвалидам в детдомах
20:14
Происшествия
Лишенный прав водитель погиб в ДТП в центре Ростова
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Психолог рассказала о риске гей-пропаганды со стороны испанских учителей

  /   Обновлено: 02 июня 2021 19:57
Общество
Психолог рассказала о риске гей-пропаганды со стороны испанских учителей
pixabay.com  /  PD

Необдуманные действия испанских педагогов могут привести к тому, что некоторые школьники могут захотеть примерить на себя роль гея. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН психолог, сексолог Александра Миллер.

Эксперт прокомментировала новость о том, что после отчисления ученика, приходившего на уроки в женской одежде, учителя-мужчины по всей Испании стали приходить на работу в юбках.

«Странно, что этот ученик так поступил. Возможно, он хотел привлечь внимание к себе, что очень часто делают подростки. Мы постоянно видим в СМИ разные их выходки. Например, красят волосы в разные цвета, носят яркую одежду», — сообщила специалист.

Александра Миллер отметила, что флешмоб преподавателей, может быть, и задумывался как действенный шаг, но выглядит очень сомнительно.

«Это весьма странная поддержка. В мире порой все доходит до абсурда. Может быть, педагоги, как и подростки, хотели таким способом привлечь внимание к этой проблеме. Думаю, такую стратегию они выбрали именно потому, что много общаются с детьми», — пояснила собеседница ФАН.

Психолог рассказала о риске гей-пропаганды со стороны испанских учителей
pexels.com  /  Godisable Jacob

В завершение она рассказал, к каким негативным последствиям могут привести необдуманные действия испанских учителей.

«А вдруг мальчики начнут примерять на себя этот образ и подумают, что это круто? Возможно, они решат, что круто быть геем. Дело в том, что все модное и новое воспринимается как норма. Сейчас в обществе очень размыты границы между обычным и не совсем здоровым. Все, что попадает в голову подросткам, может оказать кардинальное влияние на их дальнейшую жизнь. Они же не думают о глобальных последствиях», — подытожила психолог.

Ранее Александра Миллер назвала причину увлечения людей вегетарианством. По ее словам, все дело в том, что такое направление стало очень модным. Кроме того, она рекомендовала аккуратнее подбирать источники информации по данной теме.

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Все новости / Общество / Психолог рассказала о риске гей-пропаганды со стороны испанских учителей
миллер испания флешмоб психолог
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