Психолог рассказала о риске гей-пропаганды со стороны испанских учителей

Необдуманные действия испанских педагогов могут привести к тому, что некоторые школьники могут захотеть примерить на себя роль гея. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН психолог, сексолог Александра Миллер.

Эксперт прокомментировала новость о том, что после отчисления ученика, приходившего на уроки в женской одежде, учителя-мужчины по всей Испании стали приходить на работу в юбках.

«Странно, что этот ученик так поступил. Возможно, он хотел привлечь внимание к себе, что очень часто делают подростки. Мы постоянно видим в СМИ разные их выходки. Например, красят волосы в разные цвета, носят яркую одежду», — сообщила специалист.

Александра Миллер отметила, что флешмоб преподавателей, может быть, и задумывался как действенный шаг, но выглядит очень сомнительно.

«Это весьма странная поддержка. В мире порой все доходит до абсурда. Может быть, педагоги, как и подростки, хотели таким способом привлечь внимание к этой проблеме. Думаю, такую стратегию они выбрали именно потому, что много общаются с детьми», — пояснила собеседница ФАН.

pexels.com / Godisable Jacob

В завершение она рассказал, к каким негативным последствиям могут привести необдуманные действия испанских учителей.

«А вдруг мальчики начнут примерять на себя этот образ и подумают, что это круто? Возможно, они решат, что круто быть геем. Дело в том, что все модное и новое воспринимается как норма. Сейчас в обществе очень размыты границы между обычным и не совсем здоровым. Все, что попадает в голову подросткам, может оказать кардинальное влияние на их дальнейшую жизнь. Они же не думают о глобальных последствиях», — подытожила психолог.

Ранее Александра Миллер назвала причину увлечения людей вегетарианством. По ее словам, все дело в том, что такое направление стало очень модным. Кроме того, она рекомендовала аккуратнее подбирать источники информации по данной теме.