Жители Челябинской области ответят за кражу металлолома с железной дороги

Челябинск, 2 июня. Следствие передало в суд материалы уголовного дела в отношении 11 жителей Челябинской области. Их обвиняют в краже металла из полувагонов на сумму более 1,4 млн рублей.

По версии следствия, обвиняемые совершили 28 преступлений с мая по декабрь 2019 года на станции Тахталым Южно-Уральской железной дороги. Фигуранты воровали принадлежащие юридическим лицам лом и отходы металла из полувагонов.

Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей. Товар злоумышленники сдавали в предназначенные для лома пункты, а вырученные деньги тратили на личные нужды. Правоохранители задержали подозреваемых. Суд арестовал земельный участок и машину одного из фигурантов.

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