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02 июня 20:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:49
Африка
Суданским детям раздадут почти 30 тонн сладких подарков от бизнесмена Пригожина
20:48
Спорт
Фанатов допустят на матчи Евро-2020 в Петербурге без прививки от коронавируса
20:48
Армия
Ростех начнет серийный выпуск двигателей для Ил-112В в 2023 году
20:48
Политика
Зеленский назвал сумму ущерба для Украины после запуска «Северного потока — 2»
20:45
Общество
Подготовка к военной реконструкции сражений Крымской войны прошла под Севастополем
20:44
Общество
В Крыму началось строительство Университета креативных индустрий
20:44
Политика
Владимиру Путину предложили сыграть в хоккей с командой «Енисейская Сибирь»
20:43
ЦАР
Чадские наемники обслуживают интересы боевиков в ЦАР и минируют дороги республики
20:42
ФАН-ТВ
«Зона Протасевича». Арест экс-главреда Nexta
20:40
Латинская Америка
Феминистки осудили кандидата в президенты Перу из-за заявлений о фемицидах
20:38
Спорт
Первый канал покажет два матча групповой стадии Евро-2020 с участием сборной России
20:38
Политика
Украинский депутат не смогла ответить на вопрос о количестве стран в НАТО
20:31
Общество
Фильм «Турист» назвали подлинным рассказом о русских героях
20:28
Общество
«Петербургу необходима транспортная оптимизация»: зампред ЗакСа заявил о важности ТПУ
20:28
Армия
В МИД РФ сообщили о возможном выводе войск США из Афганистана раньше сентября
20:25
Общество
Сергей Шнуров рассказал о своем отношении к конкурсу «Евровидение»
20:25
Экономика
На ПМЭФ-21 прошла сессия «Женщины и инновации»
20:23
Общество
Михаил Дегтярев объяснил причину закручивания гаек для владельцев оружия
20:16
Общество
Пензенская область получит два миллиона рублей на помощь детям-инвалидам в детдомах
20:14
Происшествия
Лишенный прав водитель погиб в ДТП в центре Ростова
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Соловьев назвал главное условие признания независимости Донбасса Россией

Политика
Соловьев назвал главное условие признания независимости Донбасса Россией
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 2 июня. Россия может признать Донецкую и Луганскую народные республики независимыми, если будет выполнен ряд определенных условий, уверен журналист Владимир Соловьев.

Признание независимости Донбасса Москвой является весьма возможным событием, отметил журналист и телеведущий Владимир Соловьев на своем YouTube-канале «Соловьев LIVE». В ходе эфира он рассмотрел перспективы дальнейших шагов со стороны России в рамках внешней политики, подчеркнув, что для подобного решения российского руководства должны быть выполнены некоторые условия.

Соловьев назвал главное условие признания независимости Донбасса Россией. ДНР и ЛНР могут получить со стороны РФ признание независимости в том случае, если Киев решится на масштабную эскалацию вооруженного конфликта в регионе, заявил журналист. По его мнению, такое решение станет одной из мер, которые примет Москва для защиты российских граждан, проживающих в Донбассе.

Подобный шаг потребует от российского руководства четкого расчета всех экономических рисков от признания независимости Донецкой и Луганской народных республик, так как после этого западные государства могут прибегнуть к максимально жестким ограничительным мерам в отношении РФ. В том числе они могут запретить поставки сырья из России в Соединенные Штаты и европейские страны, а также отключить Россию от глобальной межбанковской сети SWIFT, уточнил журналист.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что переданное Киеву американцами вооружение не поможет украинским войскам сломить народ Донбасса. По его словам, власти Украины никогда не смогут подчинить жителей ДНР и ЛНР, которые отстаивают свои права и независимость.

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Все новости / Политика / Соловьев назвал главное условие признания независимости Донбасса Россией
россия донбасс соловьев независимость
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