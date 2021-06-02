Москва, 2 июня. Россия может признать Донецкую и Луганскую народные республики независимыми, если будет выполнен ряд определенных условий, уверен журналист Владимир Соловьев.

Признание независимости Донбасса Москвой является весьма возможным событием, отметил журналист и телеведущий Владимир Соловьев на своем YouTube-канале «Соловьев LIVE». В ходе эфира он рассмотрел перспективы дальнейших шагов со стороны России в рамках внешней политики, подчеркнув, что для подобного решения российского руководства должны быть выполнены некоторые условия.

Соловьев назвал главное условие признания независимости Донбасса Россией. ДНР и ЛНР могут получить со стороны РФ признание независимости в том случае, если Киев решится на масштабную эскалацию вооруженного конфликта в регионе, заявил журналист. По его мнению, такое решение станет одной из мер, которые примет Москва для защиты российских граждан, проживающих в Донбассе.

Подобный шаг потребует от российского руководства четкого расчета всех экономических рисков от признания независимости Донецкой и Луганской народных республик, так как после этого западные государства могут прибегнуть к максимально жестким ограничительным мерам в отношении РФ. В том числе они могут запретить поставки сырья из России в Соединенные Штаты и европейские страны, а также отключить Россию от глобальной межбанковской сети SWIFT, уточнил журналист.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что переданное Киеву американцами вооружение не поможет украинским войскам сломить народ Донбасса. По его словам, власти Украины никогда не смогут подчинить жителей ДНР и ЛНР, которые отстаивают свои права и независимость.