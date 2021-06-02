В Китае объяснили, почему хитрый план США поссорить Москву и Пекин потерпит крах

Пекин, 2 июня. Соединенные Штаты не смогут настроить Россию против Китая и организовать с ней союз для противодействия Пекину, уверены китайские аналитики.

Американский лидер Джо Байден и президент России Владимир Путин проведут встречу в Женеве, напомнили журналисты китайского издания «Жэньминь жибао». По их словам, некоторые западные СМИ уверяют, что глава США намерен пойти российскому коллеги на некоторые уступки, чтобы сформировать «союз против Китая». Авторы материала заявили, что подобная информация является всего лишь предположениями некоторых зарубежных экспертов.

Журналисты объяснили, почему хитрый план США поссорить Москву и Пекин потерпит крах. По их словам, Россия не будет возвращаться в «треугольник холодной войны», так как отношения между РФ и КНР совершенно не похожи на отношения СССР и КНР середины прошлого века. Соединенные Штаты не располагают ни фундаментом для переориентирования российских взглядов в отношении Китая, ни какими-либо средствами и способами сделать это, считают аналитики. Кроме того, между Москвой и Вашингтоном существует огромное количество противоречий, которые стоят на пути восстановления диалога, добавили эксперты.

России и Китаю пришлось преодолеть на своем пути множество трудностей, ввиду чего они не боятся внешних сил, уверены эксперты. По их словам, в настоящий момент между Москвой и Пекином были найдены надежные точки соприкосновения, ввиду чего они объединяются для противодействия своим противникам. Они добавили, что укрепление сотрудничества между РФ и КНР является путем к равноправию и взаимному уважению двух государств.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец отмел возможность партнерства между Россией и блоком НАТО. По его словам, с агрессивной западной организацией попросту невозможно сотрудничать даже в рамках борьбы с терроризмом.