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02 июня 20:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:49
Африка
Суданским детям раздадут почти 30 тонн сладких подарков от бизнесмена Пригожина
20:48
Спорт
Фанатов допустят на матчи Евро-2020 в Петербурге без прививки от коронавируса
20:48
Армия
Ростех начнет серийный выпуск двигателей для Ил-112В в 2023 году
20:48
Политика
Зеленский назвал сумму ущерба для Украины после запуска «Северного потока — 2»
20:45
Общество
Подготовка к военной реконструкции сражений Крымской войны прошла под Севастополем
20:44
Общество
В Крыму началось строительство Университета креативных индустрий
20:44
Политика
Владимиру Путину предложили сыграть в хоккей с командой «Енисейская Сибирь»
20:43
ЦАР
Чадские наемники обслуживают интересы боевиков в ЦАР и минируют дороги республики
20:42
ФАН-ТВ
«Зона Протасевича». Арест экс-главреда Nexta
20:40
Латинская Америка
Феминистки осудили кандидата в президенты Перу из-за заявлений о фемицидах
20:38
Спорт
Первый канал покажет два матча групповой стадии Евро-2020 с участием сборной России
20:38
Политика
Украинский депутат не смогла ответить на вопрос о количестве стран в НАТО
20:31
Общество
Фильм «Турист» назвали подлинным рассказом о русских героях
20:28
Общество
«Петербургу необходима транспортная оптимизация»: зампред ЗакСа заявил о важности ТПУ
20:28
Армия
В МИД РФ сообщили о возможном выводе войск США из Афганистана раньше сентября
20:25
Общество
Сергей Шнуров рассказал о своем отношении к конкурсу «Евровидение»
20:25
Экономика
На ПМЭФ-21 прошла сессия «Женщины и инновации»
20:23
Общество
Михаил Дегтярев объяснил причину закручивания гаек для владельцев оружия
20:16
Общество
Пензенская область получит два миллиона рублей на помощь детям-инвалидам в детдомах
20:14
Происшествия
Лишенный прав водитель погиб в ДТП в центре Ростова
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В Китае объяснили, почему хитрый план США поссорить Москву и Пекин потерпит крах

Армия
В Китае объяснили, почему хитрый план США поссорить Москву и Пекин потерпит крах
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Пекин, 2 июня. Соединенные Штаты не смогут настроить Россию против Китая и организовать с ней союз для противодействия Пекину, уверены китайские аналитики.

Американский лидер Джо Байден и президент России Владимир Путин проведут встречу в Женеве, напомнили журналисты китайского издания «Жэньминь жибао». По их словам, некоторые западные СМИ уверяют, что глава США намерен пойти российскому коллеги на некоторые уступки, чтобы сформировать «союз против Китая». Авторы материала заявили, что подобная информация является всего лишь предположениями некоторых зарубежных экспертов.

Журналисты объяснили, почему хитрый план США поссорить Москву и Пекин потерпит крах. По их словам, Россия не будет возвращаться в «треугольник холодной войны», так как отношения между РФ и КНР совершенно не похожи на отношения СССР и КНР середины прошлого века. Соединенные Штаты не располагают ни фундаментом для переориентирования российских взглядов в отношении Китая, ни какими-либо средствами и способами сделать это, считают аналитики. Кроме того, между Москвой и Вашингтоном существует огромное количество противоречий, которые стоят на пути восстановления диалога, добавили эксперты.

России и Китаю пришлось преодолеть на своем пути множество трудностей, ввиду чего они не боятся внешних сил, уверены эксперты. По их словам, в настоящий момент между Москвой и Пекином были найдены надежные точки соприкосновения, ввиду чего они объединяются для противодействия своим противникам. Они добавили, что укрепление сотрудничества между РФ и КНР является путем к равноправию и взаимному уважению двух государств.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец отмел возможность партнерства между Россией и блоком НАТО. По его словам, с агрессивной западной организацией попросту невозможно сотрудничать даже в рамках борьбы с терроризмом.

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Все новости / Армия / В Китае объяснили, почему хитрый план США поссорить Москву и Пекин потерпит крах
путин россия сша китай байден
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