Россия лидирует по количеству заявок, поданных на получение Fan ID на Евро-2020

Санкт-Петербург, 2 июня. Российские болельщики подали наибольшее количество заявок на получение паспорта болельщика (Fan ID).

Сотрудники пресс-службы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 2 июня сообщили, что заявки на получение Fan ID на Евро-2020 оставили 46 тысяч фанатов. Больше всего желающих посетить матчи турнира в России. Второе место по количеству поданных заявок занимает Финляндия, на третьем — Польша.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Турнир был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Его участниками станут 24 национальные сборные. Семь матчей континентального первенства примет петербургский стадион «Газпром Арена».

Ранее Дания отказалась делать послабления для фанатов из России, планировавших посетить матчи Евро-2020 в Копенгагене. Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА.