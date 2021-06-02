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02 июня 20:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:49
Африка
Суданским детям раздадут почти 30 тонн сладких подарков от бизнесмена Пригожина
20:48
Спорт
Фанатов допустят на матчи Евро-2020 в Петербурге без прививки от коронавируса
20:48
Армия
Ростех начнет серийный выпуск двигателей для Ил-112В в 2023 году
20:48
Политика
Зеленский назвал сумму ущерба для Украины после запуска «Северного потока — 2»
20:45
Общество
Подготовка к военной реконструкции сражений Крымской войны прошла под Севастополем
20:44
Общество
В Крыму началось строительство Университета креативных индустрий
20:44
Политика
Владимиру Путину предложили сыграть в хоккей с командой «Енисейская Сибирь»
20:43
ЦАР
Чадские наемники обслуживают интересы боевиков в ЦАР и минируют дороги республики
20:42
ФАН-ТВ
«Зона Протасевича». Арест экс-главреда Nexta
20:40
Латинская Америка
Феминистки осудили кандидата в президенты Перу из-за заявлений о фемицидах
20:38
Спорт
Первый канал покажет два матча групповой стадии Евро-2020 с участием сборной России
20:38
Политика
Украинский депутат не смогла ответить на вопрос о количестве стран в НАТО
20:31
Общество
Фильм «Турист» назвали подлинным рассказом о русских героях
20:28
Общество
«Петербургу необходима транспортная оптимизация»: зампред ЗакСа заявил о важности ТПУ
20:28
Армия
В МИД РФ сообщили о возможном выводе войск США из Афганистана раньше сентября
20:25
Общество
Сергей Шнуров рассказал о своем отношении к конкурсу «Евровидение»
20:25
Экономика
На ПМЭФ-21 прошла сессия «Женщины и инновации»
20:23
Общество
Михаил Дегтярев объяснил причину закручивания гаек для владельцев оружия
20:16
Общество
Пензенская область получит два миллиона рублей на помощь детям-инвалидам в детдомах
20:14
Происшествия
Лишенный прав водитель погиб в ДТП в центре Ростова
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Россия лидирует по количеству заявок, поданных на получение Fan ID на Евро-2020

Спорт
Россия лидирует по количеству заявок, поданных на получение Fan ID на Евро-2020
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 2 июня. Российские болельщики подали наибольшее количество заявок на получение паспорта болельщика (Fan ID).

Сотрудники пресс-службы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 2 июня сообщили, что заявки на получение Fan ID на Евро-2020 оставили 46 тысяч фанатов. Больше всего желающих посетить матчи турнира в России. Второе место по количеству поданных заявок занимает Финляндия, на третьем — Польша.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Турнир был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Его участниками станут 24 национальные сборные. Семь матчей континентального первенства примет петербургский стадион «Газпром Арена».

Ранее Дания отказалась делать послабления для фанатов из России, планировавших посетить матчи Евро-2020 в Копенгагене. Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА.

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Все новости / Спорт / Россия лидирует по количеству заявок, поданных на получение Fan ID на Евро-2020
россия fan id евро-2020 заявки
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