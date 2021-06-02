В МВД опровергли информацию об угрозах азербайджанской диаспоры силовикам

Новосибирск, 2 июня. Представители ведомства заявили, что новость о приезде в поселок Мошково 60 вооруженных азербайджанцев носит фейковый характер.

Несколько изданий распространили информацию о накаленной обстановке в поселке Мошково Новосибирской области. Поводом для конфликта стала гибель 19-летнего местного жителя от рук полицейского. Известно, что 28 мая уроженец Азербайджана в ходе задержания получил случайный выстрел в голову от сотрудника ДПС.

Некоторые СМИ после инцидента написали о приезде в поселок 60 представителей азербайджанской диаспоры. Вооруженные люди якобы окружили здание больницы и отделение полиции.

В пресс-службе МВД России по Новосибирской области опровергли эту информацию. По данным ведомства, в Мошково спокойная обстановка, ситуация находится под полным контролем правоохранителей.

Ранее из Мошкова вывезли родственников застрелившего юношу инспектора, писал ФАН.