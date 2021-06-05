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05 июня 12:42
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новостей
12:41
Политика
Белоруссия усиливает роль Совбеза для защиты суверенитета страны
12:39
Экономика
По результатам ПМЭФ-2021 Тверская область получит 91 млрд рублей на развитие региона
12:38
Технологии
Рогозин назвал абсурдом скорый полет человека на Марс
12:36
Политика
Кандидат на пост президента Монголии заразился коронавирусом в преддверии выборов
12:36
Общество
В Тверской области сотрудники МЧС вывели из горящего дома ребенка и взрослого
12:34
Армия
Ереван пожаловался на попытки армии Азербайджана закрепиться на границе Армении
12:32
Экономика
Российские суды взыскали с топ-менеджеров более 790 млн рублей
12:31
Политика
Жители Приднестровья проголосуют на парламентских выборах Молдавии
12:30
Спорт
Хабиб Нурмагомедов обратился к Георгию Джикии перед стартом Евро-2020
12:30
Армия
Путин назвал важное условие урегулирования палестино-израильского конфликта
12:28
Технологии
Американский космический корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС
12:28
Происшествия
Девочка чуть не разбилась на аттракционе в Новоалтайске
12:26
Происшествия
Подозреваемый в расправе над туристкой из Перми взят под стражу
12:25
Общество
Глава Россельхознадзора сообщил о ходе вакцинации животных от COVID-19 в стране
12:23
Шоу-бизнес
Юрий Вяземский в свой 70-летний юбилей уехал с женой из Москвы в «секретное» место
12:21
Политика
Пушков рассказал, как французы пожинают «кровавые плоды» свободы в Сети
12:18
Экономика
Сечин заявил об угрозе стабильности поставок нефти
12:16
Политика
Политолог Мирзаян объяснил, что выиграет Россия от ссоры Минска с Брюсселем
12:16
Общество
Терапевт Чернышова назвала крайне опасный тип головной боли
12:11
Происшествия
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Итоги ПМЭФ: в Белгородской области начнут развивать «зеленые» технологии

Экономика
Итоги ПМЭФ: в Белгородской области начнут развивать «зеленые» технологии
ТАСС  /  Антон Вергун

Запрос на экологию очень высок, поэтому мы должны принимать не просто тенденции, а заглядывать за горизонт. Так развитие «зеленых» производств в Белгородской области на ПМЭФ-2021 прокомментировал врио главы региона Вячеслав Гладков. Как рассказал ФАН временно исполняющий обязанности губернатора, в регионе много аграрных, металлургических, горнодобывающих предприятий, поэтому экологический вопрос стоит остро.

«Я хочу обратить внимание на те направления, на которые поставил задачу президент, затем на отмену излишних нормативов в строительстве — порядка трех тысяч ограничений, которые накладываются при разработке проектов (речь идет о «зеленых» технологиях строительства, которые внедряются в России. — Прим. ФАН). Это тоже нужно посмотреть и донести эту информацию до строительных организаций», — рассказал Вячеслав Гладков.

Как отметил врио главы Белгородской области, на площадке Петербургского экономического форума представители региона заключили несколько соглашений, в том числе с «Мираторгом». Компания вложит средства в биобезопасность своих производственных площадок в области.

«Главные два соглашения были подписаны с «Металлоинвестом» и Новолипецким металлургическим комбинатом — 160 миллиардов и 200 миллиардов соответственно. Это огромные проекты, сложные, где будет тысячи рабочих мест, десятки миллиардов поступления в бюджет не только по окончании реализации, но и в процессе. Это огромные стройки, десятки тысяч человек, которые будут трудиться над возведением заводов», — поделился с Федеральным агентством новостей врио губернатора.

Гладков подчеркнул, что данные проекты — новые экологические технологии — «зеленая» металлургия. Это новый подход с бережным отношением к природе.

Ранее ФАН сообщал, что на форуме побывала и прославленная спортсменка и депутат Госдумы Светлана Журова. Она отметила, что ПМЭФ — это изначально экономическое мероприятие, но в этом году в повестке было много социальных вопросов.

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Все новости / Экономика / Итоги ПМЭФ: в Белгородской области начнут развивать «зеленые» технологии
белгород губернатор пмэф-2021
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