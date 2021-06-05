Итоги ПМЭФ: в Белгородской области начнут развивать «зеленые» технологии

Запрос на экологию очень высок, поэтому мы должны принимать не просто тенденции, а заглядывать за горизонт. Так развитие «зеленых» производств в Белгородской области на ПМЭФ-2021 прокомментировал врио главы региона Вячеслав Гладков. Как рассказал ФАН временно исполняющий обязанности губернатора, в регионе много аграрных, металлургических, горнодобывающих предприятий, поэтому экологический вопрос стоит остро.

«Я хочу обратить внимание на те направления, на которые поставил задачу президент, затем на отмену излишних нормативов в строительстве — порядка трех тысяч ограничений, которые накладываются при разработке проектов (речь идет о «зеленых» технологиях строительства, которые внедряются в России. — Прим. ФАН). Это тоже нужно посмотреть и донести эту информацию до строительных организаций», — рассказал Вячеслав Гладков.

Как отметил врио главы Белгородской области, на площадке Петербургского экономического форума представители региона заключили несколько соглашений, в том числе с «Мираторгом». Компания вложит средства в биобезопасность своих производственных площадок в области.

«Главные два соглашения были подписаны с «Металлоинвестом» и Новолипецким металлургическим комбинатом — 160 миллиардов и 200 миллиардов соответственно. Это огромные проекты, сложные, где будет тысячи рабочих мест, десятки миллиардов поступления в бюджет не только по окончании реализации, но и в процессе. Это огромные стройки, десятки тысяч человек, которые будут трудиться над возведением заводов», — поделился с Федеральным агентством новостей врио губернатора.

Гладков подчеркнул, что данные проекты — новые экологические технологии — «зеленая» металлургия. Это новый подход с бережным отношением к природе.

Ранее ФАН сообщал, что на форуме побывала и прославленная спортсменка и депутат Госдумы Светлана Журова. Она отметила, что ПМЭФ — это изначально экономическое мероприятие, но в этом году в повестке было много социальных вопросов.