В войсках ЗВО проходит внезапная проверка боеготовности к действиям в условиях ЧС

Санкт-Петербург, 2 июня. Проверка готовности пожарных команд к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций проведена на территории Северо-Западного, Центрального и Приволжского федеральных округов.

Решение о внезапной проверке было принято командующим войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковником Александром Журавлевым.

Отмечается, что в готовности к тушению природных пожаров находятся 168 пожарных команд, 24 сводных отряда ликвидации ЧС, в состав которых входят более восьми тысяч человек, около 15 тыс. единиц техники и пять вертолетов Ми-8.

Ранее стало известно, что мосты над озерами в Тульской области в рамках учений наведут бойцы Западного военного округа (ЗВО). Участники тренировки уже совершили марш-бросок из Московской и Нижегородской областей.