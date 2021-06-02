Студент из Южной Кореи создал «третий глаз» для зависимых от смартфонов людей

Необычная разработка студента из Южной Кореи уже вызывает споры в Интернете. Минвук Пэн изобрел гаджет под загадочным названием «третий глаз».

Устройство предназначено для тех, чей взгляд прикован к экрану смартфона даже на улице. Специальная камера-датчик крепится на голове и предупреждает увлеченного просмотром новостей или смешных видео с животными человека о препятствиях на пути.

Минвук Пэн в шутку называет современного человека «phono sapiens» и подчеркивает, что, возможно, его изобретение окажется очень полезным для множества людей.

На разработку гаджета у студента ушло около шести недель, но это еще не конечный продукт. В планах у молодого изобретателя внести коррективы в устройство, а затем предоставить его пользователям для тестирования в полевых условиях. По словам студента, «третьим глазом» уже заинтересовались сразу несколько компаний.