Швейцария отказалась принимать сертификат о вакцинации "Спутник V" на саммите Россия — США

Женева, 2 июня. Швейцария не примет для аккредитации на российско-американский саммит сертификат о вакцинации «Спутником V». Об этом сообщили в швейцарском МИД.

Президент РФ Владимир Путин встретится с американским коллегой Джо Байденом в Женеве 16 июня. Швейцарская сторона в рамках подготовки российско-американского саммита заявила, что не примет для аккредитации сертификат о вакцинации «Спутником V».

Ранее сообщалось, что Швейцария начала аккредитовывать журналистов на переговоры Путина и Байдена.