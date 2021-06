Театр в Эдинбурге поставит пьесу о «шотландском Джордже Флойде»

Эдинбург, 2 июня. Национальный театр Шотландии объявил, что выпустит в новом сезоне постановку «Плач по Шеку Байо» в память о чернокожем мужчине из города Киркалди, который был убит шотландской полицией 3 мая 2015 года. Постановка по пьесе Ханны Лавери пройдет на сцене Королевского лицейского театра в Эдинбурге, пишет The Scotsman.

Just watched the brilliant play, Lament for Sheku Bayoh that is written and directed by @HanLavery.



With everything that has happened with #BLACKLIVESMATTER campaign this year, the play was very good in reflected what had happened to Sheku in 2015. #lamentforshekubayoh pic.twitter.com/A6K6YfP45N