Театр в Эдинбурге поставит пьесу о «шотландском Джордже Флойде»

Эдинбург, 2 июня. Национальный театр Шотландии объявил, что выпустит в новом сезоне постановку «Плач по Шеку Байо» в память о чернокожем мужчине из города Киркалди, который был убит шотландской полицией 3 мая 2015 года. Постановка по пьесе Ханны Лавери пройдет на сцене Королевского лицейского театра в Эдинбурге, пишет The Scotsman.

Just watched the brilliant play, Lament for Sheku Bayoh that is written and directed by @HanLavery.



With everything that has happened with #BLACKLIVESMATTER campaign this year, the play was very good in reflected what had happened to Sheku in 2015. #lamentforshekubayoh pic.twitter.com/A6K6YfP45N — David Thomson (@ThomsonDM) November 20, 2020

Смерть африканца

Дело Шеку Байо продолжает привлекать внимание в Шотландии. Полицейские из округа Файф настолько жестоко обошлись с ним при задержании, что 32-летний отец двоих детей умер. В округе Файф продолжают проходить демонстрации протеста против полицейского насилия и расовых предрассудков, из-за которых, как считается, погиб Байо. Для Шотландии он стал тем, кем стал для США Джордж Флойд, отмечает британский The Courier.

BLACK LIVES MATTER - We Can’t Breathe



VIRTUAL PROTEST & RALLY

organised by the STUC



6pm- 8pm- Sunday 7th June 2020



Justice for Sheku Bayoh



Event live streamed to https://t.co/V3paQLxtQU pic.twitter.com/aOjsEtgPxP — STUC (@ScottishTUC) June 6, 2020

На дело уроженца Сьерра-Леоне Шеку Байо обратили внимание и за рубежом — российские правозащитники из Фонда борьбы с репрессиями (ФБР), некоммерческой организации, созданной при содействии российского предпринимателя Евгения Пригожина. В своем Telegram-канале они сообщили, что приступили к изучению дела о полицейской жесткости.

Убийство в Шотландии

В день своей смерти соседи Шеку Байо вызвали полицию, поскольку увидели, как он вышел на улицу с ножом в руках. Полицейские набросились на него, распылив ему в лицо несколько газовых баллончиков, избив дубинками и повалив на землю. Когда они навалились на него и надели наручники, чернокожий мужчина задохнулся и умер. Его семья уверена, что Байо был убит из-за расовых предрассудков — если бы на его месте был белый человек, никто не стал бы с ним обращаться.

Save us the hypocrisy. His name was Sheku Bayoh. Your officers killed him in Kirkcaldy on 3 May 2015 & you've blocked justice for his family at every opportunity. #ShekuBayoh https://t.co/vsEiESqoi4 pic.twitter.com/4VdLuoEXPb — Kevin Williamson (@williamsonkev) June 3, 2020

Судебно-медицинская экспертиза показала, что полицейские нанесли Шеку Байо многочисленные травмы — у него были раны на лице, а при задержании полицейские сломали ему ребро. Коронер заявил, что мужчина умер от «позиционной асфиксии» — он просто не мог дышать. Вина полицейских выглядела очевидной. Более того, BBC News сообщило, что один из офицеров, участвовавших в задержании, был известен как склонный к жестокости расист, избивавший собственных родителей.

«И мы считаем, что если бы Шеку был белым, с ним обращались бы по-другому, и он был бы жив сегодня. Когда черный человек умирает от рук полиции, они всегда пытаются винить в этом его, винить кого угодно, кроме виновных», — заявила сестра Байо.

Оправдание для полицейских

Однако в его крови были обнаружены наркотики — MDMA (экстази) и флакка, известный также как «альфа-ПВП», известный опасный наркотик, который продается под видом «солей для ванн». С этим наркотиком ассоциируется ряд жестоких убийств, — в 2012 году мужчина из Майами во обнаженном виде сжевал часть лица и глазные яблоки бездомного мужчины (тот остался жив). Считается, что наркотик может спровоцировать приступы агрессии.

Анализ крови обернул ситуацию против Шеку Байо — предположили, что его смерть стала просто результатом наркотической интоксикации. Полицейским, участвовавшим в его аресте, не предъявили никаких обвинений — несмотря на причиненные жертве травмы.

Global Look Press / Alberto Pezzali / ZUMAPRESS.com

Независимое общественное расследование обстоятельств смерти уроженца Сьерра-Леоне в Шотландии началось лишь в ноябре 2019 года. Его возглавил министр юстиции Хамза Юсаф. Расследование продолжается до сих пор и никаких результатов нет. Юрист Аамер Анвар, который представляет семью Байо, с гневом заявил Holyrood, что власти Шотландии «должны обзавестись твердостью характера, чтобы победить расизм в шотландском обществе.

«Любое применение силы всегда должно быть законным, оправданным и соразмерным обстоятельствам. Ни семья, ни команда юристов не принимают доводы прокуратуры об отсутствии уголовных обвинений», — заявил адвокат.

Инициативная группа Фонда борьбы с репрессиями объявила, что обратилась за разъяснениями к властям Шотландии — министру Дэвиду Манделлу, первому министре Николе Стерджен и министру юстиции Хамзе Юсафу. Ситуацию, в которой погиб Шеку Байо, ФБР считает примером полицейского насилия. Группа окажет необходимую информационную и правовую помощь семье жертвы, чтобы восстановить справедливость.