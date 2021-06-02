Самую большую средневековую церковь обнаружили в одном из суданских городов

Хартум, 2 июня. Исследователи из Центра средиземноморской археологии Университета Варшавы нашли в Нубии самую большую церковь эпохи Средневековья.

Находка сделана в суданском Донголе. Там польские ученые работают более 50 лет. В последние несколько лет раскопки стали возможны благодаря средствам гранта Европейского исследовательского совета. Пару месяцев назад археологи случайно наткнулись на развалины кирпичной стены в центре Донгола.

К тому же поблизости специалисты заметили купол огромной гробницы, пишет Planet Today. Выяснилось, что в руки к археологам попали остатки апсиды огромного храма. Находка расписана картинами с изображениями людей. Изначально диаметр апсиды составлял порядка шести метров.

В районе Калахари в Южной Африке на холме Га-Мохана нашли кристаллы, возраст которых составляет 105 тыс. лет. Ученые исследовали их с помощью оптически стимулированной люминесценции. Предполагается, что кристаллы принесли на холм древние люди.