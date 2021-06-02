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19:21
Армия
В войсках ЗВО проходит внезапная проверка боеготовности к действиям в условиях ЧС
19:19
Политика
Козак назвал главный принцип переговорного процесса по Донбассу
19:18
Общество
Быстрые тесты на коронавирус в пресс-центре саммита РФ и США будут бесплатными
19:17
Политика
Швейцария отказалась принимать сертификат о вакцинации Спутник V на саммит Россия—США
19:17
США
Власти Флориды запретили трансгендерам участвовать в женских соревнованиях
19:17
Политика
Путин поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля
19:17
Шоу-бизнес
Считавшаяся покойной жена Николая Сличенко оказалась запертой в доме престарелых
19:16
Политика
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19:03
Экономика
Представитель авиакомпании «Россия» рассказал о первом дне ПМЭФ-21
19:02
Шоу-бизнес
Названы главные темные пятна в биографии Мэрилин Монро
19:01
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Пятнистая оленуха Бэби родила олененка в сафари-парке Приморья
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Сенатор Алексей Пушков заявил о культурном геноциде на Украине

Политика
Сенатор Алексей Пушков заявил о культурном геноциде на Украине
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 2 июня. Сенатор Алексей Пушков заявил, что несколько стран должны приложить усилия и не допустить притеснения коренных народов на Украине.

Пушков выступил на заседании Совета Федерации России, которое транслировалось на видеохостинге YouTube. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду закон о коренных народах, согласно которому нацменьшинствам Незалежной предоставят широкие права в сфере языка, экономики и культуры. Такими народами признают те сообщества, у которых за пределами страны нет своего государства.

«Это значит, что к коренным народам не будут относиться, естественно, русские, а также венгры, болгары, белорусы, армяне, молдаване, греки, евреи и все те, кто проживает на территории Украины и собственно украинцем не является. Во всяком случае в этническом отношении… Понятно, что этот законопроект направлен прежде всего против русских», — сказал Пушков.

Политик сказал, что при рассмотрении указанного закона в совокупности с другими подобными решениями Киева, то можно прийти к выводу об осуществлении культурного геноцида на Украине.

Ранее Пушков перечислил причины отсутствия суверенитета у Украины. По словам парламентария, в стране нет политических элит, способных мыслить самостоятельно.

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Все новости / Политика / Сенатор Алексей Пушков заявил о культурном геноциде на Украине
украина пушков совет федерации
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