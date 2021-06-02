Сенатор Алексей Пушков заявил о культурном геноциде на Украине

Москва, 2 июня. Сенатор Алексей Пушков заявил, что несколько стран должны приложить усилия и не допустить притеснения коренных народов на Украине.

Пушков выступил на заседании Совета Федерации России, которое транслировалось на видеохостинге YouTube. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду закон о коренных народах, согласно которому нацменьшинствам Незалежной предоставят широкие права в сфере языка, экономики и культуры. Такими народами признают те сообщества, у которых за пределами страны нет своего государства.

«Это значит, что к коренным народам не будут относиться, естественно, русские, а также венгры, болгары, белорусы, армяне, молдаване, греки, евреи и все те, кто проживает на территории Украины и собственно украинцем не является. Во всяком случае в этническом отношении… Понятно, что этот законопроект направлен прежде всего против русских», — сказал Пушков.

Политик сказал, что при рассмотрении указанного закона в совокупности с другими подобными решениями Киева, то можно прийти к выводу об осуществлении культурного геноцида на Украине.

Ранее Пушков перечислил причины отсутствия суверенитета у Украины. По словам парламентария, в стране нет политических элит, способных мыслить самостоятельно.