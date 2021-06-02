Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков в Ракке

Дамаск, 2 июня. Правительственные войска Сирии в ходе прочесывания местности в провинции Ракка обнаружили разветвленную сеть тоннелей, ранее используемую террористами.

Специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей побывал в укреплениях радикальных исламистов.

Под землей найдены оружейные склады, жилые и учебные помещения боевиков, а также мастерские по производству взрывчатых веществ и боеприпасов.

По заявлению сирийского офицера, подземный лагерь принадлежал террористической организации «Ахрар Аш-Шам» и использовался в том числе для пыток и содержания в заключении мирных жителей после их похищения.

Он добавил, что штаб хорошо оборудован в инженерном плане, о чем свидетельствуют толщина стен и глубина залегания. Здесь были найдены маски и противогазы иностранного производства, которые использовались террористами при обращении с химическим оружием.

Федеральное агентство новостей /

Для проживания боевиками был оборудован глубокий тоннель, уходящий под землю под углом 30 градусов и располагающийся вблизи оружейных комнат.

Армейские подразделения Сирийской арабской армии (САА) в настоящее время продолжают операции по зачистке освобожденных территорий на юге провинции Ракка. Ранее они уже обнаружили здесь большое количество штабов, тюрем и складов с оружием и боеприпасами, которые террористы использовали для противодействия наступающим войскам и запугивания мирных жителей.

При этом часть региона все еще контролируется боевиками, практикующими насильную вербовку мирных жителей и оказывающими давление на гражданское население.