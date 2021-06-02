Названы главные темные пятна в биографии Мэрилин Монро

Вашингтон, 2 июня. Культовая американская актриса и певица Мэрилин Монро могла похвастаться незаурядной биографией, в которой было сразу несколько темных пятен.

Мировая знаменитость родилась 1 июня 1926 года под именем Норма Джин Мортенсон. В честь 95-летия со дня ее появления на свет журналисты составили список самых загадочных фактов о Монро. Например, тайной покрыта фигура отца актрисы, поскольку ее мать развелась с ним еще до рождения дочери. Из-за психического расстройства матери часть детства певица провела в приюте и в приемных семьях.

Монро пережила сексуальные домогательства в детстве, однако по другим данным, ее даже изнасиловали. Уже в 16 лет будущая звезда впервые вышла замуж, чтобы снова не оказаться в приюте, но брак продлился всего четыре года. Еще одно из главных темных пятен в биографии певицы — дети, которых официально у нее не было. Однако близкая подруга Монро Эми Грин говорила, что она родила мальчика в 15 лет и отдала сына в приют.

О знаменитой блондинке ходило и множество других слухов. Например, поклонники подозревали, что Монро страдает от психического расстройства. Нет полной информации и о пластических операциях актрисы. Предполагается, что она много раз ложилась под нож хирурга ради красоты, но использовала при этом вымышленные имена, передает Пятый канал.

ФАН опубликовал большой материал о Мэрилин Монро в честь ее дня рождения. В статье можно более детально ознакомиться с биографией актрисы.