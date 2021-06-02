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02 июня 19:21
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новостей
19:19
Политика
Козак назвал главный принцип переговорного процесса по Донбассу
19:18
Общество
Быстрые тесты на коронавирус в пресс-центре саммита РФ и США будут бесплатными
19:17
Политика
Швейцария отказалась принимать сертификат о вакцинации Спутник V на саммит Россия—США
19:17
США
Власти Флориды запретили трансгендерам участвовать в женских соревнованиях
19:17
Политика
Путин поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля
19:17
Шоу-бизнес
Считавшаяся покойной жена Николая Сличенко оказалась запертой в доме престарелых
19:16
Политика
Депутат Железняк указал на попытки США накалить обстановку перед встречей Путина и Байдена
19:16
Армия
В войсках ЗВО проходит внезапная проверка боеготовности к действиям в условиях ЧС
19:16
Общество
Охотиться в Приморье начнут по новым правилам
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Шоу-бизнес
Муцениеце подала в суд на «СтарХит» из-за слухов о романе с женатым Климом Шипенко
19:10
Наука
Самую большую средневековую церковь обнаружили в одном из суданских городов
19:09
Политика
Сенатор Алексей Пушков заявил о культурном геноциде на Украине
19:08
Общество
Автоэксперт поддержал строительство ТПУ с перехватывающими парковками в Петербурге
19:05
Происшествия
Суд Петербурга обязал закрыть сайт, где продавали свидетельства о браке
19:03
Экономика
Представитель авиакомпании «Россия» рассказал о первом дне ПМЭФ-21
19:02
Шоу-бизнес
Названы главные темные пятна в биографии Мэрилин Монро
19:01
Общество
Пятнистая оленуха Бэби родила олененка в сафари-парке Приморья
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Названы главные темные пятна в биографии Мэрилин Монро

Шоу-бизнес
Названы главные темные пятна в биографии Мэрилин Монро
Global Look Press  /  Marilyn Monroe Productions

Вашингтон, 2 июня. Культовая американская актриса и певица Мэрилин Монро могла похвастаться незаурядной биографией, в которой было сразу несколько темных пятен.

Мировая знаменитость родилась 1 июня 1926 года под именем Норма Джин Мортенсон. В честь 95-летия со дня ее появления на свет журналисты составили список самых загадочных фактов о Монро. Например, тайной покрыта фигура отца актрисы, поскольку ее мать развелась с ним еще до рождения дочери. Из-за психического расстройства матери часть детства певица провела в приюте и в приемных семьях.

Монро пережила сексуальные домогательства в детстве, однако по другим данным, ее даже изнасиловали. Уже в 16 лет будущая звезда впервые вышла замуж, чтобы снова не оказаться в приюте, но брак продлился всего четыре года. Еще одно из главных темных пятен в биографии певицы — дети, которых официально у нее не было. Однако близкая подруга Монро Эми Грин говорила, что она родила мальчика в 15 лет и отдала сына в приют.

О знаменитой блондинке ходило и множество других слухов. Например, поклонники подозревали, что Монро страдает от психического расстройства. Нет полной информации и о пластических операциях актрисы. Предполагается, что она много раз ложилась под нож хирурга ради красоты, но использовала при этом вымышленные имена, передает Пятый канал.

ФАН опубликовал большой материал о Мэрилин Монро в честь ее дня рождения. В статье можно более детально ознакомиться с биографией актрисы.

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Все новости / Шоу-бизнес / Названы главные темные пятна в биографии Мэрилин Монро
кино актриса монро
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